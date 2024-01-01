На Волині горіла літня кухня





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 2 лютого, о 2:44 надійшло повідомлення про загоряння літньої кухні в с. Бужковичі Володимирського району.



На місце виклику прибули вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі, які на гасіння подали 2 водяних стволи. Ліквідували пожежу о 3:44. Потерпілих немає.



Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надзвичайники ліквідували пожежу в с. Бужковичі Володимирського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 2 лютого, о 2:44 надійшло повідомлення про загоряння літньої кухні в с. Бужковичі Володимирського району.На місце виклику прибули вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі, які на гасіння подали 2 водяних стволи. Ліквідували пожежу о 3:44. Потерпілих немає.Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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