На Волині горіла літня кухня
Сьогодні, 09:30
Надзвичайники ліквідували пожежу в с. Бужковичі Володимирського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 2 лютого, о 2:44 надійшло повідомлення про загоряння літньої кухні в с. Бужковичі Володимирського району.
На місце виклику прибули вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі, які на гасіння подали 2 водяних стволи. Ліквідували пожежу о 3:44. Потерпілих немає.
Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 2 лютого, о 2:44 надійшло повідомлення про загоряння літньої кухні в с. Бужковичі Володимирського району.
На місце виклику прибули вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі, які на гасіння подали 2 водяних стволи. Ліквідували пожежу о 3:44. Потерпілих немає.
Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
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