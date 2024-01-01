На Волині горіла літня кухня

На Волині горіла літня кухня
Надзвичайники ліквідували пожежу в с. Бужковичі Володимирського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 2 лютого, о 2:44 надійшло повідомлення про загоряння літньої кухні в с. Бужковичі Володимирського району.

На місце виклику прибули вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі, які на гасіння подали 2 водяних стволи. Ліквідували пожежу о 3:44. Потерпілих немає.

Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
На Волині горіла літня кухня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники ліквідували ще 830 російських окупантів і ворожий корабель
Сьогодні, 09:42
На Волині горіла літня кухня
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 2 лютого
Сьогодні, 09:14
За добу росія завдала по Україні два ракетних та 85 авіаційних ударів, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
Через торгівлю біля храму УПЦ в Луцьку Луцькрада звернулася в Держгеокадастр
Сьогодні, 08:21
Схожі новини
На Волині горіла господарська споруда На Волині горіла господарська споруда
29 січень, 17:00
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
12 січень, 09:59
На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік
10 січень, 10:10
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
09 січень, 10:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захисники ліквідували ще 830 російських окупантів і ворожий корабель
Сьогодні, 09:42
 0
І попити, і суп зварити: який фільтр обрати для очищення води*
Сьогодні, 09:35
 0
На Волині горіла літня кухня
Сьогодні, 09:30
 0
Курс валют у Луцьку 2 лютого
Сьогодні, 09:14
 0
За добу росія завдала по Україні два ракетних та 85 авіаційних ударів, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
 0
Медіа
відео
1/8