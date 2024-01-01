Курс валют у Луцьку 2 лютого

Курс валют у Луцьку 2 лютого
2 лютого готівковий курс долара становить 37.80, продають його за 38.25.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.42, а продають за 41.80.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.45, а продають за 9.65.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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