Курс валют у Луцьку 2 лютого
Сьогодні, 09:14
2 лютого готівковий курс долара становить 37.80, продають його за 38.25.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.42, а продають за 41.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.45, а продають за 9.65.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.42, а продають за 41.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.45, а продають за 9.65.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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