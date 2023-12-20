Через торгівлю біля храму УПЦ в Луцьку Луцькрада звернулася в Держгеокадастр

Через торгівлю біля храму УПЦ в Луцьку Луцькрада звернулася в Держгеокадастр
Депутати Луцької міської ради на черговій сесії звернулися до головного управління Держгеокадастру в області з проханням встановити, чи було нецільове використання земельної ділянки на проспекті Соборності. Йдеться про релігійну громаду — храм всіх Святих землі Волинської УПЦ (МП).

Як розповів Суспільному заступник керівника департаменту муніципальної варти міськради Роман Кулик, інспектори зафіксували на цій території три кіоски, де велася роздрібна торгівля. Каже: з'ясувалося, що підприємці, власники цих кіосків, мають укладені договори з цією релігійною громадою.

"Один кіоск здійснював продаж хлібобулочних виробів, в одному здійснювалася чистка подушок і в одному з кіосків продавалися продукти. Провели відповідну роз’яснювальну роботу, пояснили їм, яке призначення має земельна ділянка", — сказав інспектор.
Через торгівлю біля храму УПЦ в Луцьку Луцькрада звернулася в Держгеокадастр

За припинення права постійного користування земельною ділянкою цій релігійній громаді виступає депутат Луцькради Андрій Лучик, який ініціював такий проєкт рішення на сесії міськради.

"Ця ділянка — для будівництва й обслуговування релігійних споруд і організацій. Відповідно, земельна ділянка використовувалась не за цільовим призначенням. Відповідно, я пропонував звертатися до суду відразу", — сказав обранець громади.

Питання щодо нецільового використання ділянки викликало дискусію серед депутатів. Керівник міського департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Веніамін Туз запропонував зміни до проєкту рішення депутатів, за які проголосували.

"В разі підтвердження факту нецільового використання земельної ділянки, підготувати документи для позову до суду щодо припинення голосування земельною ділянкою. Ставлю на голосування", — зазначив посадовець.

На місці, де інспектори зафіксували кіоски поблизу храму всіх Святих землі Волинської у Луцьку, станом на 1 лютого порожньо: контейнер з оголошенням про чистку подушок стоїть у дворі собору, однак він зачинений.

Настоятель храму всіх Святих землі Волинської УПЦ (МП) Володимир Яцишин коментувати ситуацію на камеру відмовився, натомість телефоном зазначив: "Я зайнятий чоловік, я зараз не можу, в мене є свої справи. Нащо я вам буду щось говорить".

Депутат Андрій Лучик додав: те, що кіосків на місці немає, може стати перепоною для встановлення нецільового використання ділянки та подальшого звернення до суду.

Довідково: Нецільове використання землі може бути підставою для припинення в судовому порядку як права власності, так і користування нею.

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Теги: Храм УПЦ МП, Луцьк, депутати
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