Поліція показала одну з катівень у Херсоні, де росіяни утримували близько 90 українців





Як передає



«Після визволення Херсона було встановлено, що під час окупації міста військові рф у захопленому приміщенні обласного главку поліції в нефункціонуючому багато років ізоляторі тимчасового тримання організували катівню. Сюди окупанти привозили незаконно затриманих місцевих жителів і піддавали їх тортурам. Слідчим вдалося встановити особи причетних до катувань двох злочинців – військовослужбовця рф та громадянина України», - йдеться у повідомленні.



Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, на теперішній час поліцейські встановили, що у підвальних приміщеннях ГУНП під час окупації міста російські військові утримували та піддавали тортурам близько 90 громадян України. Доля деяких затриманих досі не відома.



Правоохоронці встановили, що до катувань причетні 33-річний військовослужбовець рф та 33-річний житель Олешок, який погодився на співпрацю з силовими структурами окупантів.



Зокрема, поліцейським відомо, що у червні 2022 року злочинці в обласному центрі незаконно затримали 40-річного херсонця, одягли йому на голову мішок та привезли до будівлі ГУНП в Херсонській області.



Незаконно затриманого чоловіка ув’язнили в непристосованій до тривалого перебування людей камері. Його тримали в антисанітарних умовах, не давали їжі та води, били, погрожували вбивством та схиляли до співпраці з окупаційною владою.



Обом злочинцям заочно було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», ч. 1 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.



Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Херсоні під час окупації у підвальних приміщеннях обласного главку поліції загарбники організували катівню, де утримували та піддавали тортурам близько 90 громадян України, доля деяких з них досі не відома.Як передає Укрінформ , про це повідомила поліція Херсонської області.«Після визволення Херсона було встановлено, що під час окупації міста військові рф у захопленому приміщенні обласного главку поліції в нефункціонуючому багато років ізоляторі тимчасового тримання організували катівню. Сюди окупанти привозили незаконно затриманих місцевих жителів і піддавали їх тортурам. Слідчим вдалося встановити особи причетних до катувань двох злочинців – військовослужбовця рф та громадянина України», - йдеться у повідомленні.Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини, на теперішній час поліцейські встановили, що у підвальних приміщеннях ГУНП під час окупації міста російські військові утримували та піддавали тортурам близько 90 громадян України. Доля деяких затриманих досі не відома.Правоохоронці встановили, що до катувань причетні 33-річний військовослужбовець рф та 33-річний житель Олешок, який погодився на співпрацю з силовими структурами окупантів.Зокрема, поліцейським відомо, що у червні 2022 року злочинці в обласному центрі незаконно затримали 40-річного херсонця, одягли йому на голову мішок та привезли до будівлі ГУНП в Херсонській області.Незаконно затриманого чоловіка ув’язнили в непристосованій до тривалого перебування людей камері. Його тримали в антисанітарних умовах, не давали їжі та води, били, погрожували вбивством та схиляли до співпраці з окупаційною владою.Обом злочинцям заочно було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», ч. 1 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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