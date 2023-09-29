Угорщина не матиме права на вето у виділенні фінансової допомоги Україні, – ЗМІ

Угорщина не матиме права на вето у виділенні фінансової допомоги Україні, – ЗМІ
Угорщина не матиме права на вето щодо виділення фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Як відзначив Йозвяк, у разі потреби через два роки Європейська рада може запросити Єврокомісію надати пропозиції щодо фінансової допомоги Україні для перегляду. Водночас без угорського вето.

Саміт ЄС

Однією з головних тем сьогоднішнього саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки. Варто нагадати, що пакет було заблоковано з боку Угорщини під час минулого засідання 1 грудня.

Попри усе, лідери ЄС вже схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Зокрема стали відомі умови за яких вдалось розблокувати допомогу нашій країні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Угорщина
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