Угорщина не матиме права на вето у виділенні фінансової допомоги Україні, – ЗМІ





Про це повідомляє Рікарда Йозвяка.



Як відзначив Йозвяк, у разі потреби через два роки Європейська рада може запросити Єврокомісію надати пропозиції щодо фінансової допомоги Україні для перегляду. Водночас без угорського вето.



Саміт ЄС



Однією з головних тем сьогоднішнього саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки. Варто нагадати, що пакет було заблоковано з боку Угорщини під час минулого засідання 1 грудня.



Попри усе, лідери ЄС вже схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Зокрема стали відомі умови за яких вдалось розблокувати допомогу нашій країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Угорщина не матиме права на вето щодо виділення фінансової допомоги Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт кореспондента "Радіо Свобода"Як відзначив Йозвяк, у разі потреби через два роки Європейська рада може запросити Єврокомісію надати пропозиції щодо фінансової допомоги Україні для перегляду. Водночас без угорського вето.Однією з головних тем сьогоднішнього саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки. Варто нагадати, що пакет було заблоковано з боку Угорщини під час минулого засідання 1 грудня.Попри усе, лідери ЄС вже схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Зокрема стали відомі умови за яких вдалось розблокувати допомогу нашій країні.

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