2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають головний лікар Комунального закладу "Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги" депутат Луцькради Ігор Гнетньов, директор молодіжного центру Волині Захар Ткачук (на фото).
Іменини 2 лютого в тих, кого нарекли Василем.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо миру, здоров’я, довголіття, радості від життя.
2 лютого за новим церковним календарем у православних храмах відзначають одне з найважливіших свят - Стрітення Господнє.
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Іменини 2 лютого в тих, кого нарекли Василем.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо миру, здоров’я, довголіття, радості від життя.
2 лютого за новим церковним календарем у православних храмах відзначають одне з найважливіших свят - Стрітення Господнє.
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