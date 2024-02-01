Україна зверталась щодо повернення тіл начебто загиблих на борту Іл-76, але рф не реагує





Про це повідомив Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише



Юсов повідомив, що обмін військовополоненими 31 січня, став "майже завершенням" зірваної операції у день інциденту з Іл-76. За його словами у межах обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня.



За винятком 65 людей зі списку, який оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти рф.



"Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде.



Тому залишається актуальною вимога нашої держави про проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а щодо з'ясування, що ж насправді перебувало всередині — чи були там люди, чи боєкомплект, хто там був, окрім екіпажу. Наразі росія не підтвердила процес, що стосується міжнародного відкритого розслідування", - йдеться в повідомленні.



24 січня в Бєлгородській області рф розбився військовий літак Іл-76. Джерела УП у Генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Міноборони росії заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну. За твердженням Міноборони РФ, був "пуск двох українських ракет", від удару 74 людини загинули, зокрема 65 українських полонених.



Російська пропагандистка Маргарита Симоньян навіть оприлюднила нібито списки полонених. ЗМІ ж відомі лише імена 6 загиблих членів екіпажу.



Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.



У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців.



Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака моглли бути і ракети, і люди.



Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.



Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що немає підстав вважати, що на борту російського літака Іл-76, який впав під Бєлгородом 24 січня, були українські військовополонені, Росія не допускає до розслідування міжнародних експертів і може й далі бездоказово звинувачувати Україну в смертях українців для дискредитації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася до рф, щоб повернути тіла полонених, які, як стверджували московські пропагандисти, були на борту впавшого літака Іл-76, однак росія на це не йде.Про це повідомив Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише Українська правда Юсов повідомив, що обмін військовополоненими 31 січня, став "майже завершенням" зірваної операції у день інциденту з Іл-76. За його словами у межах обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня.За винятком 65 людей зі списку, який оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти рф."Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде.Тому залишається актуальною вимога нашої держави про проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а щодо з'ясування, що ж насправді перебувало всередині — чи були там люди, чи боєкомплект, хто там був, окрім екіпажу. Наразі росія не підтвердила процес, що стосується міжнародного відкритого розслідування", - йдеться в повідомленні.24 січня в Бєлгородській області рф розбився військовий літак Іл-76. Джерела УП у Генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Міноборони росії заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну. За твердженням Міноборони РФ, був "пуск двох українських ракет", від удару 74 людини загинули, зокрема 65 українських полонених.Російська пропагандистканавіть оприлюднила нібито списки полонених. ЗМІ ж відомі лише імена 6 загиблих членів екіпажу.Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців.Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака моглли бути і ракети, і люди.Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.Уповноважений Верховної Ради з прав людиниповідомив, що немає підстав вважати, що на борту російського літака Іл-76, який впав під Бєлгородом 24 січня, були українські військовополонені, Росія не допускає до розслідування міжнародних експертів і може й далі бездоказово звинувачувати Україну в смертях українців для дискредитації.

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