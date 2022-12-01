На Волині 29-річна шахрайка декілька років видурювала гроші у людей через «Facebook»

Серійній шахрайці, яка протягом декількох років шляхом обману заволодівала коштами громадян, оголоси підозру.Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.Слідчі Ковельського районного управління поліції за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури повідомили про підозру у скоєнні шахрайств 29-річній жительці Ковельського районну.В період з 2021-2023 роки, дана громадянка розмістивши фіктивні оголошення в інтернет-мережі «Facebook» про продаж взуття. Де приймала замовлення та під приводом продажу взуття для подальшого отримання грошових коштів шляхом обману, повідомляла, що за купівлю необхідно здійснити попередню оплату, яку потрібно перерахувати на її банківську карту.В подальшому, потерпілі, будучи введені в оману перераховували грошові платежі, як попередню оплату за купівлю взуття, яке за домовленістю повинні були відправляти потерпілим, однак наміру здійснювати вказаної дії не мала.Поліція вкотре застерігає про шахраїв.Підозру оголошено за ч. 1 ст. 190 Кримінального Кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України – вчинення тих самих дій повторно.Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волів на строк до 3 років.Досудове розслідування триває.