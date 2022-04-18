Як зміни у соцвиплатах вплинуть на переселенців, які проживають на Волині

Як зміни у соцвиплатах вплинуть на переселенців, які проживають на Волині
З першого лютого набрати чинності зміни виплатах для внутрішньо переміщених українців. На Волині щомісяця грошову допомогу отримують 23 тисячі людей.

Всього в області нині проживають 47 тисяч переселенців, розповіла Суспільному директорка департаменту соцполітики облдержадміністрації Оксана Гобод.

З її слів, наразі для працездатних переселенців щомісячна виплата становить дві тисячі гривень, для людей з інвалідністю і дітей – три тисячі.

Які зміни відбулися у виплатах

Згідно з постановою кабміну передбачено, що виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщених українців, не має перевищувати 12 місяців. Тобто її обмежили строком, каже Оксана Гобод. Додає: у лютому для внутрішньо переміщених українців продовжать виплачувати соцдопомогу, у березні буде новий принцип нарахування.

Тим людям, які мають статус ВПО та звернулися за допомогою на проживання до першого серпня 2023 року — їм автоматично її продовжили до першого лютого 2024 року. Далі таке продовження автоматичне цими нормативними актами не передбачене, каже Оксана Гобод. З 1 листопада така допомога надається на сім’ю, тобто уповноважений член цієї родини подає заяву на всю родину.

"Урядом були внесені зміни до постанови, які передбачали зміну у призначенні допомоги. Автоматично, не зупиняючи з першого лютого, а заплатити усім, хто отримував допомогу ще на місяць і в березні зупинити виплату", — говорить Оксана Гобод.

Соціальні виплати автоматично продовжать після першого лютого тим внутрішньо переміщеним українцям, чий дохід на одного члена сім’ї не перевищує 9 444 гривні і які зареєструвалися з 1 серпня 2023 року.

"Інші категорії, в складі сім'ї, в яких є люди працездатного віку, — матимуть право звертатися з новими заявами до управління соцзахисту, щоб зібрати пакет документів і по можливості, при визначенні певних категорій, могли отримати право на виплати з 1 березня", — зазначила посадовиця.

Хто може розраховувати на виплати

– родини з доходом на місяць до 9 444 грн на особу;

– родини з дітьми до 14 років, які навчаються дистанційно;

– родини з дітьми до 14 років, які мешкають у зоні бойових дій;

– родини з людьми з інвалідністю 1-ї групи або неповнолітнім з інвалідністю;

– малолітні діти, які прибули без супроводу батьків;

– вагітні жінки з 30 тижня тощо.
Як зміни у соцвиплатах вплинуть на переселенців, які проживають на Волині

У Постанові, додала Оксана Гобод, є зміни для сімей, які повертаються з-за кордону, здебільшого це жінки з дітьми, то вони зможуть отримувати допомогу ВПО, до інших людей будуть ставитися окремі критерії.

Кому скасують виплати

– усі, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня, отримуватимуть виплати лише до 1 лютого 2024 року.

– ВПО, які подали заяви на виплату й оформили статус після 1 серпня, отримуватимуть допомогу ще пів року. Далі, в залежності від майнового стану, буде вирішено щодо перепризначення ще на піврічний термін.

– тим, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин (обґрунтованими вважаються службові відрядження, стажування, лікування чи реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини тощо);

– хто повернувся до покинутого місця проживання;

особам, які відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Розповідь переселенки, яка отримує виплати

Переселенка Інеса Прокопець торік приїхала на Волинь із селища Нью-Йорк Донецької області. Зараз жінка волонтерить у благодійному фонді. Розповідає: соцвиплати – це більша частина її сімейного бюджету.

"Я отримую на дітей по три тисячі гривень і на себе дві тисячі, тому маємо вісім тисяч гривень, які суттєво допомагають у сплаті оренди житла, якщо їх скасують – постане серйозне питання, де брати далі гроші та де жити", — говорить жінка.

Оксана Гобод говорить: щомісяця на Волині переселенцям загалом виплачували понад 53 мільйони гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, переселенці, виплати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як зміни у соцвиплатах вплинуть на переселенців, які проживають на Волині
Сьогодні, 21:14
Знайшли тіло волинянки, яка зникла два тижні тому
Сьогодні, 20:45
Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з росією
Сьогодні, 20:30
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
«Продавав» посади в СБУ: затримали шахрая з Одещини
Сьогодні, 19:21
Схожі новини
Як роботодавцям на Волині отримати компенсацію за працевлаштування переселенців Як роботодавцям на Волині отримати компенсацію за працевлаштування переселенців
18 квітень, 2022, 14:38
Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири
30 січень, 17:47
На Волині 21 сім'ї переселенців вручили ключі від нових квартир. ФОТО На Волині 21 сім'ї переселенців вручили ключі від нових квартир. ФОТО
24 січень, 20:36
У Луцьку поменшало людей, які отримують допомогу за прихисток переселенців У Луцьку поменшало людей, які отримують допомогу за прихисток переселенців
22 січень, 14:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як зміни у соцвиплатах вплинуть на переселенців, які проживають на Волині
Сьогодні, 21:14
 0
Знайшли тіло волинянки, яка зникла два тижні тому
Сьогодні, 20:45
 0
Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з росією
Сьогодні, 20:30
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
«Продавав» посади в СБУ: затримали шахрая з Одещини
Сьогодні, 19:21
 0
Медіа
відео
1/8