Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з росією

Валерій Залужний у своїй колонці для CNN окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії.



Про це пише



"Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках:



Створення системи забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами.



Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.



І якнайшвидше опановувати нові бойові можливості", - йдеться в повідомленні.



За його словами, Україна вже володіє можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності.



"Нашою метою має бути використання моменту - максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому", - підкреслив Залужний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних силу своїй колонці для CNN окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії.Про це пише Українська правда з посиланням на CNN."Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках:Створення системи забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами.Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.І якнайшвидше опановувати нові бойові можливості", - йдеться в повідомленні.За його словами, Україна вже володіє можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності."Нашою метою має бути використання моменту - максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому", - підкреслив Залужний.

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