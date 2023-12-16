Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з росією
Сьогодні, 20:30
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй колонці для CNN окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії.
Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.
"Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках:
Створення системи забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами.
Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.
І якнайшвидше опановувати нові бойові можливості", - йдеться в повідомленні.
За його словами, Україна вже володіє можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності.
"Нашою метою має бути використання моменту - максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому", - підкреслив Залужний.
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Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.
"Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках:
Створення системи забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами.
Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.
І якнайшвидше опановувати нові бойові можливості", - йдеться в повідомленні.
За його словами, Україна вже володіє можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності.
"Нашою метою має бути використання моменту - максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому", - підкреслив Залужний.
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