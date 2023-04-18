Знайшли тіло волинянки, яка зникла два тижні тому
Сьогодні, 20:45
Правоохоронці розшукали безвісти зниклу жінку із села Зимне Володимирського району Ірину Радкевич. Тіло волинянки знайшли в полі без ознак насильницької смерті.
Про це повідомили у спільноті Твій Володимир.
Сьогодні, 1 лютого, в полі на території Зимнівської ОТГ було виявлено тіло розшукуваної без ознак насильницької смерті.
"Дякуємо всім небайдужим громадянам хто долучився до пошуків", - наголошують у поліції.
Нагадаємо, що 16-го січня жінка вийшла за місцем свого проживання і до цього часу її місце знаходження було невідоме.
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Про це повідомили у спільноті Твій Володимир.
Сьогодні, 1 лютого, в полі на території Зимнівської ОТГ було виявлено тіло розшукуваної без ознак насильницької смерті.
"Дякуємо всім небайдужим громадянам хто долучився до пошуків", - наголошують у поліції.
Нагадаємо, що 16-го січня жінка вийшла за місцем свого проживання і до цього часу її місце знаходження було невідоме.
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