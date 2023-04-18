Знайшли тіло волинянки, яка зникла два тижні тому

Знайшли тіло волинянки, яка зникла два тижні тому
Правоохоронці розшукали безвісти зниклу жінку із села Зимне Володимирського району Ірину Радкевич. Тіло волинянки знайшли в полі без ознак насильницької смерті.

Про це повідомили у спільноті Твій Володимир.

Сьогодні, 1 лютого, в полі на території Зимнівської ОТГ було виявлено тіло розшукуваної без ознак насильницької смерті.

"Дякуємо всім небайдужим громадянам хто долучився до пошуків", - наголошують у поліції.

Нагадаємо, що 16-го січня жінка вийшла за місцем свого проживання і до цього часу її місце знаходження було невідоме.

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Теги: Волинь, розшук, волинянка, тіло
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