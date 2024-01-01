Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.
В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.
В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.
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