Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.

В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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