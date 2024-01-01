«Продавав» посади в СБУ: затримали шахрая з Одещини
Сьогодні, 19:21
Працівники СБУ затримали шахрая, який видавав себе за контррозвідника і «продавав посади» в спецслужбі.
Про це в телеграмі інформує пресслужба СБУ.
Служба безпеки викрила на Одещині шахрая, який видавав себе за діючого співробітника СБУ.
Фігурант представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному із обласних управлінь української спецслужби.
Однак після одержання грошей від «кандидата» шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисника і затримали його під час отримання ним коштів від українського військового.
За даними слідства, шахрай обіцяв чоловіку «позитивно вирішити питання» щодо його переведення на військову службу в СБУ.
Як встановило розслідування, фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері.
У ході розслідування стало відомо, що цього зловмисника раніше затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва вже розглядає обвинувальний акт на зловмисника за декількома епізодами.
За матеріалами СБУ затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно).
Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 3-х років тюрми.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це в телеграмі інформує пресслужба СБУ.
Служба безпеки викрила на Одещині шахрая, який видавав себе за діючого співробітника СБУ.
Фігурант представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному із обласних управлінь української спецслужби.
Однак після одержання грошей від «кандидата» шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисника і затримали його під час отримання ним коштів від українського військового.
За даними слідства, шахрай обіцяв чоловіку «позитивно вирішити питання» щодо його переведення на військову службу в СБУ.
Як встановило розслідування, фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері.
У ході розслідування стало відомо, що цього зловмисника раніше затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва вже розглядає обвинувальний акт на зловмисника за декількома епізодами.
За матеріалами СБУ затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно).
Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 3-х років тюрми.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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