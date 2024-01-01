Волинянин погрожував жінці спалити хату, але в суді різко розкаявся

Волинянин погрожував жінці спалити хату, але в суді різко розкаявся
Любешівський районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності кочегара Великоглушанського ліцею, який погрожував односельці спалити хату.

Про це повідомляє Район.Любешів.

У постанові суду йдеться, що цей чоловік, який і раніше притягувався до адмінвідповідальності, 17 грудня 2023 року безпричинно образливо чіплявся до односелиці, ображав її різними нецензурними словами, погрожував побити та підпалити її хату. Такими діями він порушив громадський порядок та спокій мешканців села.

У сіді він розкаявся та просив його суворо не карати.

Заслухавши пояснення порушника, потерпілої, свідка, дослідивши матеріали справи, суддя постановив визнати винним кочегара в дрібному хуліганстві та накласти на нього штраф у розмірі 119 гривень. Крім того, стягнути ще 605 гривень 60 копійок судового збору на користь держави.

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Теги: суд, Волинь
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