Партизани влаштували диверсію на Транссибірській залізниці

Партизани з руху опору Легіону «Свобода Росії», яка спрямована на підтримання війни в Україні.Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї.Зокрема 31 січня в Новосибірську «невідомі» патріоти здійснили диверсію на Транссибірській залізниці – знищено блок сигналізації, централізації та блокування.Внаслідок диверсії відзначено зміни у графіках руху товарних поїздів, у тому числі з вантажами військового призначення з Північної Кореї.«Росіяни, які хочуть завадити планам Кремля і зупинити війну в Україні, знищують залізничні об’єкти на території росії», - йдеться у повідомленні.