Партизани влаштували диверсію на Транссибірській залізниці
Сьогодні, 18:08
Партизани з руху опору Легіону «Свобода Росії» знищують поставку воєнного призначення, яка спрямована на підтримання війни в Україні.
Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї.
Зокрема 31 січня в Новосибірську «невідомі» патріоти здійснили диверсію на Транссибірській залізниці – знищено блок сигналізації, централізації та блокування.
Внаслідок диверсії відзначено зміни у графіках руху товарних поїздів, у тому числі з вантажами військового призначення з Північної Кореї.
«Росіяни, які хочуть завадити планам Кремля і зупинити війну в Україні, знищують залізничні об’єкти на території росії», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї.
Зокрема 31 січня в Новосибірську «невідомі» патріоти здійснили диверсію на Транссибірській залізниці – знищено блок сигналізації, централізації та блокування.
Внаслідок диверсії відзначено зміни у графіках руху товарних поїздів, у тому числі з вантажами військового призначення з Північної Кореї.
«Росіяни, які хочуть завадити планам Кремля і зупинити війну в Україні, знищують залізничні об’єкти на території росії», - йдеться у повідомленні.
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