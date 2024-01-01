Партизани влаштували диверсію на Транссибірській залізниці

Партизани влаштували диверсію на Транссибірській залізниці
Партизани з руху опору Легіону «Свобода Росії» знищують поставку воєнного призначення, яка спрямована на підтримання війни в Україні.

Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї.

Зокрема 31 січня в Новосибірську «невідомі» патріоти здійснили диверсію на Транссибірській залізниці – знищено блок сигналізації, централізації та блокування.

Внаслідок диверсії відзначено зміни у графіках руху товарних поїздів, у тому числі з вантажами військового призначення з Північної Кореї.

«Росіяни, які хочуть завадити планам Кремля і зупинити війну в Україні, знищують залізничні об’єкти на території росії», - йдеться у повідомленні.


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Теги: війна, росія
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