У лікарні Запоріжжя помер волинський воїн Микола Власюк
Сьогодні, 17:29
Під час лікування від отриманих у бою поранень у шпиталі в Запоріжжі обірвалося життя військовослужбовця з Волині Миколи Власюка.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«На жаль, маємо трагічну звістку про іще одну втрату для нашої громади - внаслідок отриманих поранень у лікарні міста Запоріжжя помер мешканець Володимира, солдат Власюк Микола Васильович», - зазначив мер Володимира.
Боєць народився 19 травня 1985 у селі Хмелівка. Був призваний до лав ЗСУ торік у квітні.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана Герою!» - написав Ігор Пальонка.
Чин погребіння Миколи Власюка відбудеться на його малій батьківщині у Хмелівці. Про день та годину повідомлять згодом.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«На жаль, маємо трагічну звістку про іще одну втрату для нашої громади - внаслідок отриманих поранень у лікарні міста Запоріжжя помер мешканець Володимира, солдат Власюк Микола Васильович», - зазначив мер Володимира.
Боєць народився 19 травня 1985 у селі Хмелівка. Був призваний до лав ЗСУ торік у квітні.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана Герою!» - написав Ігор Пальонка.
Чин погребіння Миколи Власюка відбудеться на його малій батьківщині у Хмелівці. Про день та годину повідомлять згодом.
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