У лікарні Запоріжжя помер волинський воїн Микола Власюк

Під час лікування від отриманих у бою поранень у шпиталі в Запоріжжі обірвалося життя військовослужбовця з ВолиніПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.«На жаль, маємо трагічну звістку про іще одну втрату для нашої громади - внаслідок отриманих поранень у лікарні міста Запоріжжя помер мешканець Володимира, солдат Власюк Микола Васильович», - зазначив мер Володимира.Боєць народився 19 травня 1985 у селі Хмелівка. Був призваний до лав ЗСУ торік у квітні.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана Герою!» - написав Ігор Пальонка.Чин погребіння Миколи Власюка відбудеться на його малій батьківщині у Хмелівці. Про день та годину повідомлять згодом.