У лікарні Запоріжжя помер волинський воїн Микола Власюк

У лікарні Запоріжжя помер волинський воїн Микола Власюк
Під час лікування від отриманих у бою поранень у шпиталі в Запоріжжі обірвалося життя військовослужбовця з Волині Миколи Власюка.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«На жаль, маємо трагічну звістку про іще одну втрату для нашої громади - внаслідок отриманих поранень у лікарні міста Запоріжжя помер мешканець Володимира, солдат Власюк Микола Васильович», - зазначив мер Володимира.

Боєць народився 19 травня 1985 у селі Хмелівка. Був призваний до лав ЗСУ торік у квітні.
У лікарні Запоріжжя помер волинський воїн Микола Власюк

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана Герою!» - написав Ігор Пальонка.

Чин погребіння Миколи Власюка відбудеться на його малій батьківщині у Хмелівці. Про день та годину повідомлять згодом.

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Теги: загиблі, війна
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