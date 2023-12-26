Бюро економічної безпеки з Волині «допомогло» забудовнику заплатити податки
Сьогодні, 17:46
Волинські детективи Бюро економічної безпеки забезпечили відшкодування понад 7 мільйонів гривень податків будівельною компанією.
Про це повідомляє пресслужба ТУ БЕБ у Волинській області.
Детективи завершили досудове розслідування відносно директора одного з будівельних підприємств в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
Компанія зареєстрована на Рівненщині та спеціалізується на будівництві багатоквартирних будинків.
Слідством встановлено, що директор підприємства вносив недостовірні дані щодо витрат на послуги по будівництву та до податкових накладних.
Таким чином він занизив податкові зобов’язання з ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 7,3 млн грн.
Під час досудового розслідування чоловік визнав неправомірність своїх дій та добровільно сплатив кошти до бюджету.
Детективи БЕБ повідомили про підозру директору будівельної компанії за ч. 2 ст. 212 КК України. Наразі справу направлено до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням збитків та сплаті штрафних санкцій.
Оперативний супровід - працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки.
Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
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Про це повідомляє пресслужба ТУ БЕБ у Волинській області.
Детективи завершили досудове розслідування відносно директора одного з будівельних підприємств в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
Компанія зареєстрована на Рівненщині та спеціалізується на будівництві багатоквартирних будинків.
Слідством встановлено, що директор підприємства вносив недостовірні дані щодо витрат на послуги по будівництву та до податкових накладних.
Таким чином він занизив податкові зобов’язання з ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 7,3 млн грн.
Під час досудового розслідування чоловік визнав неправомірність своїх дій та добровільно сплатив кошти до бюджету.
Детективи БЕБ повідомили про підозру директору будівельної компанії за ч. 2 ст. 212 КК України. Наразі справу направлено до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням збитків та сплаті штрафних санкцій.
Оперативний супровід - працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки.
Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
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