Оштрафували батьків школярів, які розпилили сльозогінний газ в ліцеї на Волині

Оштрафували батьків школярів, які розпилили сльозогінний газ в ліцеї на Волині
У Рожищенському районному суді оштрафували батьків двох школярів, які хуліганили у навчальному закладі.

Про це йдеться у постановах суду від 4 січня, передає Район.Рожище.

Інцидент трапився 30 листопада у Рожищенському ліцеї №3. Один із хлопців приніс до школи перцевий балончик «Перець 4», інший – розпилив сльозоточивий газ у вбиральні навчального закладу.

Обоє батьків у суді визнали вину. Їх оштрафували за частиною 3 статті 184 Адміністративного кодексу (Невиконання батьківських обов'язків).

Чоловіки мають сплатити по 850 гривень штрафу та по 605 гривень судового збору в дохід держави.


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Теги: суд, штраф, батьки
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