На Волині судили солдата, який до смерті побив військового





Про це йдеться у матеріалах справи Нововолинського міського суду, - пишуть



12 квітня 2017 року 19-річний контрактник Віктор Г., уродженець Херсонщини, разом з двома солдатами відпочивали у розважальному закладі «Метелик», що на вулиці Князя Романа.



Проте оковита вдарила в голову і між військовими виник конфлікт. Поблизу закладу обвинувачений та ще один солдат жорстоко побили товариша. Вони завдали йому не менше 11 ударів руками й ногами в голову та в різні ділянки тіла.



Як інформували тоді ЗМІ, військового 1992 року народження знайшли напівроздягненим аж наприкінці вулиці Князя Романа. Від отриманих травм він помер у лікарні.



Вбитий – родом з Маневицького району.



Під час судового провадження обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості.



Зауважимо, що у 2020 році Володимир-Волинський міський суд засудив Віктора Г. до 4 років тюрми за самовільне залишення військової частини.



Суд затвердив угоду та за сукупністю кримінальних правопорушень призначив остаточне покарання солдату вісім років та три місяці позбавлення волі.



Крім того, повністю задовільнив цивільний позов постраждалого про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 38685,40 грн та моральної шкоди в розмірі 300000 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинському суді розглядали справу солдата, учасника АТО, який до смерті побив військового у квітні 2017 року.Про це йдеться у матеріалах справи Нововолинського міського суду, - пишуть Волинські новини 12 квітня 2017 року 19-річний контрактник, уродженець Херсонщини, разом з двома солдатами відпочивали у розважальному закладі «Метелик», що на вулиці Князя Романа.Проте оковита вдарила в голову і між військовими виник конфлікт. Поблизу закладу обвинувачений та ще один солдат жорстоко побили товариша. Вони завдали йому не менше 11 ударів руками й ногами в голову та в різні ділянки тіла.Як інформували тоді ЗМІ, військового 1992 року народження знайшли напівроздягненим аж наприкінці вулиці Князя Романа. Від отриманих травм він помер у лікарні.Вбитий – родом з Маневицького району.Під час судового провадження обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості.Зауважимо, що у 2020 році Володимир-Волинський міський суд засудив Віктора Г. до 4 років тюрми за самовільне залишення військової частини.Суд затвердив угоду та за сукупністю кримінальних правопорушень призначив остаточне покарання солдату вісім років та три місяці позбавлення волі.Крім того, повністю задовільнив цивільний позов постраждалого про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 38685,40 грн та моральної шкоди в розмірі 300000 грн.

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