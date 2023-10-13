Окупанти вдарили по Запоріжжю різними типами ракет





Про це Юрій Малашко.



"Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів.



Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками", - йдеться в повідомленні.



Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися.



"На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.



Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренники", - наголосив Малашко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів.Про це повідомив голова ОВА"Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів.Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками", - йдеться в повідомленні.Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися."На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренники", - наголосив Малашко.

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