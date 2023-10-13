Окупанти вдарили по Запоріжжю різними типами ракет
Сьогодні, 09:00
О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.
"Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів.
Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися.
"На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.
Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренники", - наголосив Малашко.
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Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.
"Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів.
Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися.
"На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.
Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренники", - наголосив Малашко.
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