Окупанти вдарили по Запоріжжю різними типами ракет

Окупанти вдарили по Запоріжжю різними типами ракет
О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів.

Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися.

"На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренники", - наголосив Малашко.

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Теги: Росія, Україна, війна, Запоріжжя
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