На Хмельниччині під час масованої атаки пролунало щонайменше шість вибухів, – ОВА

На Хмельниччині під час масованої атаки пролунало щонайменше шість вибухів, – ОВА
Росія сьогодні вранці, 8 січня, завдала удару по Хмельницький області.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

"Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів.

На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренні служби.

Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Хмельниччина
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