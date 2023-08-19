На Хмельниччині під час масованої атаки пролунало щонайменше шість вибухів, – ОВА





Про це



"Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів.



На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.



Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренні служби.



Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сьогодні вранці, 8 січня, завдала удару по Хмельницький області.Про це повідомили у Хмельницькій ОВА."Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів.На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренні служби.Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

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