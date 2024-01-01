Захисники за добу знищили ще 440 російських окупантів
Сьогодні, 09:40
За минулу добу захисники знищили ще 440 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 365170 (+440) осіб,
– танків – 6031 (+9),
– бойових броньованих машин – 11194 (+14),
– артилерійських систем – 8666 (+13),
– РСЗВ – 953 (+2),
– засоби ППО – 638 (+1),
– літаків – 329 (+0),
– гелікоптерів -–324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),
– крилаті ракети – 1787 (+1),
– кораблі/катери – 23 (+0),
– підводні човни – 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11542 (+19),
– спеціальна техніка – 1328 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 365170 (+440) осіб,
– танків – 6031 (+9),
– бойових броньованих машин – 11194 (+14),
– артилерійських систем – 8666 (+13),
– РСЗВ – 953 (+2),
– засоби ППО – 638 (+1),
– літаків – 329 (+0),
– гелікоптерів -–324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),
– крилаті ракети – 1787 (+1),
– кораблі/катери – 23 (+0),
– підводні човни – 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11542 (+19),
– спеціальна техніка – 1328 (+1).
Дані уточнюються.
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