Захисники за добу знищили ще 440 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 365170 (+440) осіб,



– танків – 6031 (+9),



– бойових броньованих машин – 11194 (+14),



– артилерійських систем – 8666 (+13),



– РСЗВ – 953 (+2),



– засоби ППО – 638 (+1),



– літаків – 329 (+0),



– гелікоптерів -–324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),



– крилаті ракети – 1787 (+1),



– кораблі/катери – 23 (+0),



– підводні човни – 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн – 11542 (+19),



– спеціальна техніка – 1328 (+1).



Дані уточнюються.

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