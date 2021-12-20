На Волині автівка злетіла у кювет





Про це



Зі слів свідків автопригоди, водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. На місце події викликали поліцію та медиків. Пасажирку автомобіля каретою швидкої відвезли у лікарню для обстеження.



У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що повідомлення про ДТП з постраждалими до швидкої надходило. Бригада медиків надавала допомогу одній постраждалій. Жінку з забоями було госпіталізовано у медичний заклад.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що 19-річний водій автомобіля Seat не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього пасажирка транспортного засобу, 50-річна жінка, травмувалася. Як відомо, після надання медичної допомоги у лікарні, її відпустили додому. За цим фактом слідчі розпочнуть кримінальне провадження за статтею 286 ККУ.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 січня близько 9 ранку у селі Луків Ковельського району.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків автопригоди, водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. На місце події викликали поліцію та медиків. Пасажирку автомобіля каретою швидкої відвезли у лікарню для обстеження.У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що повідомлення про ДТП з постраждалими до швидкої надходило. Бригада медиків надавала допомогу одній постраждалій. Жінку з забоями було госпіталізовано у медичний заклад.У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що 19-річний водій автомобіля Seat не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього пасажирка транспортного засобу, 50-річна жінка, травмувалася. Як відомо, після надання медичної допомоги у лікарні, її відпустили додому. За цим фактом слідчі розпочнуть кримінальне провадження за статтею 286 ККУ.

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