На Волині автівка злетіла у кювет

На Волині автівка злетіла у кювет
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 січня близько 9 ранку у селі Луків Ковельського району.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідків автопригоди, водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. На місце події викликали поліцію та медиків. Пасажирку автомобіля каретою швидкої відвезли у лікарню для обстеження.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що повідомлення про ДТП з постраждалими до швидкої надходило. Бригада медиків надавала допомогу одній постраждалій. Жінку з забоями було госпіталізовано у медичний заклад.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що 19-річний водій автомобіля Seat не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього пасажирка транспортного засобу, 50-річна жінка, травмувалася. Як відомо, після надання медичної допомоги у лікарні, її відпустили додому. За цим фактом слідчі розпочнуть кримінальне провадження за статтею 286 ККУ.

Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, автівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у сніговому заметі застрягла вантажівка
Сьогодні, 10:50
У волинському селі колекціонують діалектизми
Сьогодні, 10:33
На Волині автівка злетіла у кювет
Сьогодні, 10:20
Через удар росії – на Дніпропетровщині 25 постраждалих, одна людина загинула
Сьогодні, 10:00
Захисники за добу знищили ще 440 російських окупантів
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
На Волині зіткнулися мотоцикл та автівка: загинув 19-річний хлопець. ФОТО На Волині зіткнулися мотоцикл та автівка: загинув 19-річний хлопець. ФОТО
20 грудень, 2021, 10:20
На Волині перекинулась автівка, є постраждалі На Волині перекинулась автівка, є постраждалі
14 грудень, 2021, 11:37
Винуватця смертельної аварії під Луцьком засудили до 12 років тюрми Винуватця смертельної аварії під Луцьком засудили до 12 років тюрми
07 січень, 10:49
На Волині зіткнулися вантажівка та легковик: троє постраждалих, серед них – військовослужбовець На Волині зіткнулися вантажівка та легковик: троє постраждалих, серед них – військовослужбовець
06 січень, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у сніговому заметі застрягла вантажівка
Сьогодні, 10:50
 0
У волинському селі колекціонують діалектизми
Сьогодні, 10:33
 0
На Волині автівка злетіла у кювет
Сьогодні, 10:20
 0
Через удар росії – на Дніпропетровщині 25 постраждалих, одна людина загинула
Сьогодні, 10:00
 0
Захисники за добу знищили ще 440 російських окупантів
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8