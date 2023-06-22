Через удар росії – на Дніпропетровщині 25 постраждалих, одна людина загинула





Про це Сергій Лисак.



"Оскаженілий ворог знову бив по мирним. Скерував на людей ракети.



Поцілив по Кривому Рогу. Пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він - у задовільному стані.



Ліквідують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району. Там також "приліт". Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя.



Дісталося й Новомосковську. Виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що у місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині.Про це повідомив голова ОВА"Оскаженілий ворог знову бив по мирним. Скерував на людей ракети.Поцілив по Кривому Рогу. Пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він - у задовільному стані.Ліквідують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району. Там також "приліт". Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя.Дісталося й Новомосковську. Виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що у місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

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