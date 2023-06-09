На Волині у сніговому заметі застрягла вантажівка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На автошляху «Горохів-Берестечко» вчора пізно ввечері у сніговий замет потрапила вантажівка, водій якої через складні погодні умови не зміг впоратись з керуванням транспортного засобу та перекрив рух на дорозі.



На допомогу прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохова. За допомогою спецпристрою «лебідка» на пожежному авто вони відбуксирували вантажівку для відновлення руху.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора ввечері, 7 січня, рятувальники надали допомогу водію вантажівки, що не міг виїхати з снігового замету.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На автошляху «Горохів-Берестечко» вчора пізно ввечері у сніговий замет потрапила вантажівка, водій якої через складні погодні умови не зміг впоратись з керуванням транспортного засобу та перекрив рух на дорозі.На допомогу прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохова. За допомогою спецпристрою «лебідка» на пожежному авто вони відбуксирували вантажівку для відновлення руху.

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