В Україні через негоду закликали заощаджувати електроенергію
Сьогодні, 05:20
Українців напередодні похолодання закликали заощаджувати електроенергію в пікові години.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник компанії YASNO Сергій Коваленко.
“В мене до вас є прохання. Наступні два дні буде холодно. Тому треба всім разом знизити споживання в пікові години. Як це зробити, ви знаєте. Ви вже це робили. Давайте разом допоможемо один одному”, - наголосив Сергій Коваленко.
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Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник компанії YASNO Сергій Коваленко.
“В мене до вас є прохання. Наступні два дні буде холодно. Тому треба всім разом знизити споживання в пікові години. Як це зробити, ви знаєте. Ви вже це робили. Давайте разом допоможемо один одному”, - наголосив Сергій Коваленко.
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