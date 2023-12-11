Волинянин за відмову йти до війська отримав три роки тюрми
Сьогодні, 01:35
У Ковельському районі на три роки позбавлення волі засудили чоловіка за ухилення від військової служби під час мобілізації.
Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, – повідомляють ІА «Волинські новини».
3 серпня уродженець села Заболоття Андрій Т. отримав повістку про призов на військову службу. Вже наступного дня о 7-й годині ранку чоловік мав з’явитися у пункт збору, проте туди він так і не прийшов.
У суді чоловік визнав свою вину повністю та підтвердив, що умисно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.
Суд врахував щире каяття обвинуваченого та вирішив, що слід призначити покарання в межах санкції статті, за якою він притягується до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі в мінімальному розмірі. Відтак йому призначили три роки тюрми.
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Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, – повідомляють ІА «Волинські новини».
3 серпня уродженець села Заболоття Андрій Т. отримав повістку про призов на військову службу. Вже наступного дня о 7-й годині ранку чоловік мав з’явитися у пункт збору, проте туди він так і не прийшов.
У суді чоловік визнав свою вину повністю та підтвердив, що умисно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.
Суд врахував щире каяття обвинуваченого та вирішив, що слід призначити покарання в межах санкції статті, за якою він притягується до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі в мінімальному розмірі. Відтак йому призначили три роки тюрми.
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