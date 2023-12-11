Волинянин за відмову йти до війська отримав три роки тюрми





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, – повідомляють ІА



3 серпня уродженець села Заболоття Андрій Т. отримав повістку про призов на військову службу. Вже наступного дня о 7-й годині ранку чоловік мав з’явитися у пункт збору, проте туди він так і не прийшов.



У суді чоловік визнав свою вину повністю та підтвердив, що умисно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.



Суд врахував щире каяття обвинуваченого та вирішив, що слід призначити покарання в межах санкції статті, за якою він притягується до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі в мінімальному розмірі. Відтак йому призначили три роки тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі на три роки позбавлення волі засудили чоловіка за ухилення від військової служби під час мобілізації.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, – повідомляють ІА «Волинські новини» 3 серпня уродженець села Заболоттяотримав повістку про призов на військову службу. Вже наступного дня о 7-й годині ранку чоловік мав з’явитися у пункт збору, проте туди він так і не прийшов.У суді чоловік визнав свою вину повністю та підтвердив, що умисно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.Суд врахував щире каяття обвинуваченого та вирішив, що слід призначити покарання в межах санкції статті, за якою він притягується до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі в мінімальному розмірі. Відтак йому призначили три роки тюрми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію