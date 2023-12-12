Парафіяни і волонтери Волинської єпархії ПЦУ на благодійному ярмарку зібрали 50 тисяч гривень для ЗСУ

Парафіяни і волонтери Волинської єпархії ПЦУ проводять доброчинні заходи на яких збирають кошти на підтримку ЗСУ. На Водохреще зібрали 50 тис. грнПро це повідомляють а сторінці Волинської єпархія Православної Церкви УкраїниНа території кафедрального собору Святої Трійці ярмарок солодощів і випічки організували волонтерки жіночого монастиря Святителя Василія Великого для підтримки бійців загону спецпризначення "Любарт" та волонтерської місії з евакуації поранених.До акції долучилося редакція газети "Волинь", надавши настінні календарі для продажу. Цього разу вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень.Підтримати збори можна і переказавши кошти на рахунки:– на евакуацію поранених – 5375 4114 0615 0644 або https://send.monobank.ua/jar/6LJWfyM5vS;– на ремонт спецтехніки "Любарта" – 5375 4112 1100 5652 або https://send.monobank.ua/jar/6TcEL4bqgM.У ПЦУ додають, що доброчинні ярмарки відбулися й на інших парафіях. Наприклад, біля храму Апостолів Петра і Павла с. Липляни Ківерецького деканату після відправи зібрали 8 тисяч гривень на підтримку військових.