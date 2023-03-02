Коли учні у Луцьку повернуться на навчання після зимових канікул

Коли учні у Луцьку повернуться на навчання після зимових канікул
Зимові канікули у школах Луцька розпочалися 25 грудня 2023 року.

Діти відпочиватимуть від навчання до 8 січня 2024 року включно, інформує 24 канал.

Зимові канікули у більшості шкіл України розпочалися 25 грудня 2023 року.

Діти повернуться на навчання здебільшого 8 січня 2024 року.
Чимало учнів відпочиває цієї зими три тижні і навіть місяць.

Тривалість зимових канікул залежить від того, чи учні відпочивали восени.

Зауважимо, що школи можуть самостійно складати графіки канікул





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Теги: канікули, школи, Луцьк
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