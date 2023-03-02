Коли учні у Луцьку повернуться на навчання після зимових канікул





Діти відпочиватимуть від навчання до 8 січня 2024 року включно, інформує



Зимові канікули у більшості шкіл України розпочалися 25 грудня 2023 року.



Діти повернуться на навчання здебільшого 8 січня 2024 року.

Чимало учнів відпочиває цієї зими три тижні і навіть місяць.



Тривалість зимових канікул залежить від того, чи учні відпочивали восени.



Зауважимо, що школи можуть самостійно складати графіки канікул











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зимові канікули у школах Луцька розпочалися 25 грудня 2023 року.Діти відпочиватимуть від навчання до 8 січня 2024 року включно, інформує 24 канал Зимові канікули у більшості шкіл України розпочалися 25 грудня 2023 року.Діти повернуться на навчання здебільшого 8 січня 2024 року.Чимало учнів відпочиває цієї зими три тижні і навіть місяць.Тривалість зимових канікул залежить від того, чи учні відпочивали восени.Зауважимо, що школи можуть самостійно складати графіки канікул

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