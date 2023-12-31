Раптово обірвалося життя Героя з Волині Руслана Шиманського

Руслана Шиманського.



6 січня помер житель села Поступель, сержант Руслан Юрійович Шиманський 1976 р. н., доброволець, який з перших днів війни захищав свою землю від окупантів на сході України. Про це повідомили у Забродівській громаді.



Війна залишила чорний слід на здоров'ї воїна, котрий раптово помер від серцевої недостатності.



«Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним та близьким. Хай Бог допоможе пережити тяжку втрату тата, чоловіка, сина, брата. Нехай прийме Господь його душу в своє Царство Небесне. Вічна пам'ять воїну!», - повідомили у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Страшна звістка черговий раз сколихнула жителів Забродівської громади Ковельського району - обірвалося життя Героя6 січня помер житель села Поступель, сержант Руслан Юрійович Шиманський 1976 р. н., доброволець, який з перших днів війни захищав свою землю від окупантів на сході України. Про це повідомили у Забродівській громаді.Війна залишила чорний слід на здоров'ї воїна, котрий раптово помер від серцевої недостатності.«Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним та близьким. Хай Бог допоможе пережити тяжку втрату тата, чоловіка, сина, брата. Нехай прийме Господь його душу в своє Царство Небесне. Вічна пам'ять воїну!», - повідомили у громаді.

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