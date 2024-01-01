Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 10-12° морозу.



В області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 10-12° морозу.В області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу.

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