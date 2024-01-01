Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 10-12° морозу.
В області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 10-12° морозу.
В області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня
Сьогодні, 20:00
Луцькі вчителі на канікулах виготовляли окопні свічки на фронт
Сьогодні, 18:00
Волинян закликають гідно зустріти полеглих Героїв
Сьогодні, 17:17