Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 10-12° морозу.

В області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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