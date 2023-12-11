Пенсіонери із волинського села «колекціонують» місцеві слова-діалекти
Сьогодні, 19:00
Двоє педагогів, які нині вже на пенсії, записують для прийдешніх поколінь слова, якими найчастіше послуговуються мешканці села Смідин на Волині.
Про це у фейсбуці інформує Суспільне Луцьк.
«Бигма, відомо, бодайчинє, майти» — ці чотири слова-діалекти найчастіше вживають жителі села Смідин на Волині.
Вчителі-пенсіонери Людмила Івануха та Володимир Козачук збирають і записують говірку місцевих. Слів, що немає в словниках, але ними послуговуються смідинці, назбирали вже пів тисячі.
Більше про колекцію волинських діалектів — у відео.
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Про це у фейсбуці інформує Суспільне Луцьк.
«Бигма, відомо, бодайчинє, майти» — ці чотири слова-діалекти найчастіше вживають жителі села Смідин на Волині.
Вчителі-пенсіонери Людмила Івануха та Володимир Козачук збирають і записують говірку місцевих. Слів, що немає в словниках, але ними послуговуються смідинці, назбирали вже пів тисячі.
Більше про колекцію волинських діалектів — у відео.
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