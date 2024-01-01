Луцькі вчителі на канікулах виготовляли окопні свічки на фронт

Луцькі вчителі на канікулах виготовляли окопні свічки на фронт
На зимових канікулах пів сотні вчителів гімназії № 20 у Луцьку виготовляли окопні свічки для наших захисників.

Про це повідомляє Суспільне.

Як розповіла вчителька початкових класів Ангеліна Мельник, у гімназії навчаються понад 750 дітей, працює 88 вчителів.

На канікулах вчителі збиралися щоранку і працювали, поки не зроблять усе заплановане. Матеріалами допомагають волонтери. Педагоги уже підготували партію з понад 500 окопних свічок.



Для свічок використовують картон, інколи шишки, заливають бляшанки воском або парафіном.

"Беремо звичайні баночки, які йдуть на мусор, і звичайний гофрований картон, який викидають.Трішки діти на уроках робили, трішки після уроків", — говорить вчителька обслуговуючої праці Алла Панасюк.
Луцькі вчителі на канікулах виготовляли окопні свічки на фронт

Вчителька української мови та літератури Тетяна Поліщук розповідає: її чоловік другий рік боронить Україну на Донеччині.
Луцькі вчителі на канікулах виготовляли окопні свічки на фронт

"Виготовляємо окопні свічки за допомогою яких хлопці можуть і зігріти себе, і звісно підігріти собі щось їсти. Кожна наша маленька допомога – це велика допомога для них", — додала Тетяна Поліщук.
Луцькі вчителі на канікулах виготовляли окопні свічки на фронт

Прийшла допомогти педагогам мама двох учнів Аліна Жукова. Лучанка розповідає: її чоловік нині теж на сході. Зі слів жінки, окопні свічки передають для усіх військових, які звертаються за допомогою.

"Така шишка може горіти 4 – 6 годин, на ній можна легко, я думаю, закип’ятити кружку води", — говорить жінка.
Луцькі вчителі на канікулах виготовляли окопні свічки на фронт

Після завершення канікул педагогам також допомагатимуть учні гімназії, які теж долучаються до волонтерства.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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