Луцькі вчителі на канікулах виготовляли окопні свічки на фронт





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Як розповіла вчителька початкових класів Ангеліна Мельник, у гімназії навчаються понад 750 дітей, працює 88 вчителів.



На канікулах вчителі збиралися щоранку і працювали, поки не зроблять усе заплановане. Матеріалами допомагають волонтери. Педагоги уже підготували партію з понад 500 окопних свічок.







Для свічок використовують картон, інколи шишки, заливають бляшанки воском або парафіном.



"Беремо звичайні баночки, які йдуть на мусор, і звичайний гофрований картон, який викидають.Трішки діти на уроках робили, трішки після уроків", — говорить вчителька обслуговуючої праці Алла Панасюк.



Вчителька української мови та літератури Тетяна Поліщук розповідає: її чоловік другий рік боронить Україну на Донеччині.



"Виготовляємо окопні свічки за допомогою яких хлопці можуть і зігріти себе, і звісно підігріти собі щось їсти. Кожна наша маленька допомога – це велика допомога для них", — додала Тетяна Поліщук.



Прийшла допомогти педагогам мама двох учнів Аліна Жукова. Лучанка розповідає: її чоловік нині теж на сході. Зі слів жінки, окопні свічки передають для усіх військових, які звертаються за допомогою.



"Така шишка може горіти 4 – 6 годин, на ній можна легко, я думаю, закип’ятити кружку води", — говорить жінка.



Після завершення канікул педагогам також допомагатимуть учні гімназії, які теж долучаються до волонтерства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На зимових канікулах пів сотні вчителів гімназії № 20 у Луцьку виготовляли окопні свічки для наших захисників.Про це повідомляє Суспільне Як розповіла вчителька початкових класів, у гімназії навчаються понад 750 дітей, працює 88 вчителів.На канікулах вчителі збиралися щоранку і працювали, поки не зроблять усе заплановане. Матеріалами допомагають волонтери. Педагоги уже підготували партію з понад 500 окопних свічок.Для свічок використовують картон, інколи шишки, заливають бляшанки воском або парафіном."Беремо звичайні баночки, які йдуть на мусор, і звичайний гофрований картон, який викидають.Трішки, трішки після уроків", — говорить вчителька обслуговуючої праціВчителька української мови та літературирозповідає: її чоловік другий рік боронить Україну на Донеччині."Виготовляємо окопні свічки за допомогою яких хлопці можуть і зігріти себе, і звісно підігріти собі щось їсти. Кожна наша маленька допомога – це велика допомога для них", — додала Тетяна Поліщук.Прийшла допомогти педагогам мама двох учнів. Лучанка розповідає: її чоловік нині теж на сході. Зі слів жінки, окопні свічки передають для усіх військових, які звертаються за допомогою."Така шишка може горіти 4 – 6 годин, на ній можна легко, я думаю, закип’ятити кружку води", — говорить жінка.Після завершення канікул педагогам також допомагатимуть учні гімназії, які теж долучаються до волонтерства.

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