Луцькі вчителі на канікулах виготовляли окопні свічки на фронт
Сьогодні, 18:00
На зимових канікулах пів сотні вчителів гімназії № 20 у Луцьку виготовляли окопні свічки для наших захисників.
Про це повідомляє Суспільне.
Як розповіла вчителька початкових класів Ангеліна Мельник, у гімназії навчаються понад 750 дітей, працює 88 вчителів.
На канікулах вчителі збиралися щоранку і працювали, поки не зроблять усе заплановане. Матеріалами допомагають волонтери. Педагоги уже підготували партію з понад 500 окопних свічок.
Для свічок використовують картон, інколи шишки, заливають бляшанки воском або парафіном.
"Беремо звичайні баночки, які йдуть на мусор, і звичайний гофрований картон, який викидають.Трішки діти на уроках робили, трішки після уроків", — говорить вчителька обслуговуючої праці Алла Панасюк.
Вчителька української мови та літератури Тетяна Поліщук розповідає: її чоловік другий рік боронить Україну на Донеччині.
"Виготовляємо окопні свічки за допомогою яких хлопці можуть і зігріти себе, і звісно підігріти собі щось їсти. Кожна наша маленька допомога – це велика допомога для них", — додала Тетяна Поліщук.
Прийшла допомогти педагогам мама двох учнів Аліна Жукова. Лучанка розповідає: її чоловік нині теж на сході. Зі слів жінки, окопні свічки передають для усіх військових, які звертаються за допомогою.
"Така шишка може горіти 4 – 6 годин, на ній можна легко, я думаю, закип’ятити кружку води", — говорить жінка.
Після завершення канікул педагогам також допомагатимуть учні гімназії, які теж долучаються до волонтерства.
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Про це повідомляє Суспільне.
Як розповіла вчителька початкових класів Ангеліна Мельник, у гімназії навчаються понад 750 дітей, працює 88 вчителів.
На канікулах вчителі збиралися щоранку і працювали, поки не зроблять усе заплановане. Матеріалами допомагають волонтери. Педагоги уже підготували партію з понад 500 окопних свічок.
Для свічок використовують картон, інколи шишки, заливають бляшанки воском або парафіном.
"Беремо звичайні баночки, які йдуть на мусор, і звичайний гофрований картон, який викидають.Трішки діти на уроках робили, трішки після уроків", — говорить вчителька обслуговуючої праці Алла Панасюк.
Вчителька української мови та літератури Тетяна Поліщук розповідає: її чоловік другий рік боронить Україну на Донеччині.
"Виготовляємо окопні свічки за допомогою яких хлопці можуть і зігріти себе, і звісно підігріти собі щось їсти. Кожна наша маленька допомога – це велика допомога для них", — додала Тетяна Поліщук.
Прийшла допомогти педагогам мама двох учнів Аліна Жукова. Лучанка розповідає: її чоловік нині теж на сході. Зі слів жінки, окопні свічки передають для усіх військових, які звертаються за допомогою.
"Така шишка може горіти 4 – 6 годин, на ній можна легко, я думаю, закип’ятити кружку води", — говорить жінка.
Після завершення канікул педагогам також допомагатимуть учні гімназії, які теж долучаються до волонтерства.
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