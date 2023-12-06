Ялинки біля церкви на Волині прикрасили вишитими іграшками





Прикрашені вони особливими кульками з українським орнаментом та жовто-блакитною символікою. Ці рукотворні прикраси у поєднанні з молитвою дарують позитивну енергетику всім прихожанам, повідомляє Руслана Сулік на шпальтах



Священник Михайло Мельничук розповідає, що кілька років тому ці вишиті прикраси до церкви принесли дві прихожанки, Таїсія Пацаманюк та Анна Савчук.



– Ми були дуже вражені, як майстерно жінки все зробили. Скільки-то праці вкладено у кожну вишивку! – наголошує отець Михайло.



Таїсія Пацаманюк розповіла, що побачила, як в одному тернопільському храмі люди прикрасили ялинку вишитими іграшками.



– Подумала, може б і нам щось подібне зробити. Порадилася зі свахою, вона за мене сильніша вишивальниця, і та одразу підтримала цю ідею. Тому й наважилася взятися за цю непросту роботу, – каже жінка. – У мене тоді був складний період в житті: помер чоловік і з голови не виходили сумні думки. Не знала, де себе подіти, дуже важко переживала його втрату. А взялася узори в інтернеті шукати, трохи відволіклася. Знаєте, вишивання дрібних деталей – то дуже кропіткий процес. Треба уважно кожен хрестик рахувати, щоб помилки не зробити. Був такий складний орнамент, що я тиждень одну іграшку вишивала. Ціле літо і осінь кожну вільну хвилинку віддавала цій роботі.



Побачивши, що сваха з таким завзяттям взялася за голку, вирішила їй допомагати і Анна Андріївна. Вона задумала на кожній кульці вишити букви, щоб можна було викласти напис «З Різдвом Христовим». Про те, що готують такий сюрприз, нікому не розказували. Все тримали у великому секреті.



– Коли наші вишивки були готові, попросили місцеву майстриню Катерину Булік, щоб допомогла гарно оформити кожну кульку. Вона пришивала різнокольорову тасьму, різні стрічки. За кілька днів показала готові прикраси. Вийшло хоч і незвично, але дуже гарно! Ми були задоволені нашою спільною роботою. А подарували в церкву, то тішимося, що хорошу справу зробили! Дякуємо Всевишньому, що дав сили та терпіння у цій праці. Для діток зробили кілька прикрас з казковими героями. Але в більшості переважають патріотичні кольори, щоб вкотре наголосити, що ми шануємо свою країну!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У храмі святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії ПЦУ, що в селищі Маневичі на Волині, до Різдвяних свят встановили дві ялинки.Прикрашені вони особливими кульками з українським орнаментом та жовто-блакитною символікою. Ці рукотворні прикраси у поєднанні з молитвою дарують позитивну енергетику всім прихожанам, повідомляєна шпальтах Вісник і К Священникрозповідає, що кілька років тому ці вишиті прикраси до церкви принесли дві прихожанки,та– Ми були дуже вражені, як майстерно жінки все зробили. Скільки-то праці вкладено у кожну вишивку! – наголошує отець Михайло.Таїсія Пацаманюк розповіла, що побачила, як в одному тернопільському храмі люди прикрасили ялинку вишитими іграшками.– Подумала, може б і нам щось подібне зробити. Порадилася зі свахою, вона за мене сильніша вишивальниця, і та одразу підтримала цю ідею. Тому й наважилася взятися за цю непросту роботу, – каже жінка. – У мене тоді був складний період в житті: помер чоловік і з голови не виходили сумні думки. Не знала, де себе подіти, дуже важко переживала його втрату. А взялася узори в інтернеті шукати, трохи відволіклася. Знаєте, вишивання дрібних деталей – то дуже кропіткий процес. Треба уважно кожен хрестик рахувати, щоб помилки не зробити. Був такий складний орнамент, що я тиждень одну іграшку вишивала. Ціле літо і осінь кожну вільну хвилинку віддавала цій роботі.Побачивши, що сваха з таким завзяттям взялася за голку, вирішила їй допомагати і Анна Андріївна. Вона задумала на кожній кульці вишити букви, щоб можна було викласти напис «З Різдвом Христовим». Про те, що готують такий сюрприз, нікому не розказували. Все тримали у великому секреті.– Коли наші вишивки були готові, попросили місцеву майстриню, щоб допомогла гарно оформити кожну кульку. Вона пришивала різнокольорову тасьму, різні стрічки. За кілька днів показала готові прикраси. Вийшло хоч і незвично, але дуже гарно! Ми були задоволені нашою спільною роботою. А подарували в церкву, то тішимося, що хорошу справу зробили! Дякуємо Всевишньому, що дав сили та терпіння у цій праці. Для діток зробили кілька прикрас з казковими героями. Але в більшості переважають патріотичні кольори, щоб вкотре наголосити, що ми шануємо свою країну!

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