Ялинки біля церкви на Волині прикрасили вишитими іграшками

Ялинки біля церкви на Волині прикрасили вишитими іграшками
У храмі святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії ПЦУ, що в селищі Маневичі на Волині, до Різдвяних свят встановили дві ялинки.

Прикрашені вони особливими кульками з українським орнаментом та жовто-блакитною символікою. Ці рукотворні прикраси у поєднанні з молитвою дарують позитивну енергетику всім прихожанам, повідомляє Руслана Сулік на шпальтах Вісник і К.

Священник Михайло Мельничук розповідає, що кілька років тому ці вишиті прикраси до церкви принесли дві прихожанки, Таїсія Пацаманюк та Анна Савчук.
Ялинки біля церкви на Волині прикрасили вишитими іграшками

– Ми були дуже вражені, як майстерно жінки все зробили. Скільки-то праці вкладено у кожну вишивку! – наголошує отець Михайло.

Таїсія Пацаманюк розповіла, що побачила, як в одному тернопільському храмі люди прикрасили ялинку вишитими іграшками.

– Подумала, може б і нам щось подібне зробити. Порадилася зі свахою, вона за мене сильніша вишивальниця, і та одразу підтримала цю ідею. Тому й наважилася взятися за цю непросту роботу, – каже жінка. – У мене тоді був складний період в житті: помер чоловік і з голови не виходили сумні думки. Не знала, де себе подіти, дуже важко переживала його втрату. А взялася узори в інтернеті шукати, трохи відволіклася. Знаєте, вишивання дрібних деталей – то дуже кропіткий процес. Треба уважно кожен хрестик рахувати, щоб помилки не зробити. Був такий складний орнамент, що я тиждень одну іграшку вишивала. Ціле літо і осінь кожну вільну хвилинку віддавала цій роботі.
Ялинки біля церкви на Волині прикрасили вишитими іграшками

Побачивши, що сваха з таким завзяттям взялася за голку, вирішила їй допомагати і Анна Андріївна. Вона задумала на кожній кульці вишити букви, щоб можна було викласти напис «З Різдвом Христовим». Про те, що готують такий сюрприз, нікому не розказували. Все тримали у великому секреті.

– Коли наші вишивки були готові, попросили місцеву майстриню Катерину Булік, щоб допомогла гарно оформити кожну кульку. Вона пришивала різнокольорову тасьму, різні стрічки. За кілька днів показала готові прикраси. Вийшло хоч і незвично, але дуже гарно! Ми були задоволені нашою спільною роботою. А подарували в церкву, то тішимося, що хорошу справу зробили! Дякуємо Всевишньому, що дав сили та терпіння у цій праці. Для діток зробили кілька прикрас з казковими героями. Але в більшості переважають патріотичні кольори, щоб вкотре наголосити, що ми шануємо свою країну!

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Теги: ялинка, Новий рік
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