Хто в кого влетів на рівненському мосту в Луцьку: деталі від патрульних

Масована вулиці Рівненській у Луцьку трапилася, бо водії також не врахували зміну погодних умов, не дотрималися безпечної дистанції і швидкості руху.Про це у фейсбуці інформує управління патрульної поліції Волинської області.Зокрема водійка автомобіля Peugeot здійснила наїзд на відбійник, а керманич автомобіля Audi зіткнувся із маршрутним транспортним засобом Vdl Ambassador. Окрім того, водій Opel здійснив зіткнення із транспортним засобом Volkswagen, котрий по інерції зіткнувся зі ще одним авто марки Volkswagen, що рухався попереду.На місці події патрульні надавали практичну допомогу учасникам дорожнього руху, здійснювали охорону місця події та регулювання. Фіксували дорожньо-транспортні пригоди, складаючи на водіїв адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП, а також акти вулично-шляхової мережі.