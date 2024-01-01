Хто в кого влетів на рівненському мосту в Луцьку: деталі від патрульних
Сьогодні, 15:01
Масова дорожньо-транспортна пригода на мосту на вулиці Рівненській у Луцьку трапилася, бо водії також не врахували зміну погодних умов, не дотрималися безпечної дистанції і швидкості руху.
Про це у фейсбуці інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Зокрема водійка автомобіля Peugeot здійснила наїзд на відбійник, а керманич автомобіля Audi зіткнувся із маршрутним транспортним засобом Vdl Ambassador. Окрім того, водій Opel здійснив зіткнення із транспортним засобом Volkswagen, котрий по інерції зіткнувся зі ще одним авто марки Volkswagen, що рухався попереду.
На місці події патрульні надавали практичну допомогу учасникам дорожнього руху, здійснювали охорону місця події та регулювання. Фіксували дорожньо-транспортні пригоди, складаючи на водіїв адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП, а також акти вулично-шляхової мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Зокрема водійка автомобіля Peugeot здійснила наїзд на відбійник, а керманич автомобіля Audi зіткнувся із маршрутним транспортним засобом Vdl Ambassador. Окрім того, водій Opel здійснив зіткнення із транспортним засобом Volkswagen, котрий по інерції зіткнувся зі ще одним авто марки Volkswagen, що рухався попереду.
На місці події патрульні надавали практичну допомогу учасникам дорожнього руху, здійснювали охорону місця події та регулювання. Фіксували дорожньо-транспортні пригоди, складаючи на водіїв адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП, а також акти вулично-шляхової мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У бою на Запоріжжі загинув волинянин Юрій Букарєв
Сьогодні, 15:46
Хто в кого влетів на рівненському мосту в Луцьку: деталі від патрульних
Сьогодні, 15:01
Росіяни обстріляли церкву на Херсонщині: поранено дідуся
Сьогодні, 14:10
ЗМІ: Орбан може очолити Раду ЄС
Сьогодні, 13:16
П’яний водій на «Ауді» у Луцьку протаранив «Лексус»
Сьогодні, 12:25