У бою на Запоріжжі загинув волинянин Юрій Букарєв
Сьогодні, 15:46
До Локачинської громади на Волині надійшла страшна звістка – війна обірвала життя Героя Юрія Букарєва.
Про це у фейсбуці інформує Локачинська селищна рада.
Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель селища Локачі - сержант Букарєв Юрій Анатолійович.
«Висловлюємо щире співчуття синові, рідним та близьким. Вічна пам'ять герою! Герої не вмирають!» - повідомили у селищній раді.
Відсьогодні, 7 січня, за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.
Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, в понеділок, 8 січня, орієнтовно в першій половині дня до блокпоста на перехресті при в'їзді в Локачі зі сторони Крухинич. Далі пішим ходом колона пройде по вулиці Миру-вулиці Героїв Майдану.
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Про це у фейсбуці інформує Локачинська селищна рада.
Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель селища Локачі - сержант Букарєв Юрій Анатолійович.
«Висловлюємо щире співчуття синові, рідним та близьким. Вічна пам'ять герою! Герої не вмирають!» - повідомили у селищній раді.
Відсьогодні, 7 січня, за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.
Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, в понеділок, 8 січня, орієнтовно в першій половині дня до блокпоста на перехресті при в'їзді в Локачі зі сторони Крухинич. Далі пішим ходом колона пройде по вулиці Миру-вулиці Героїв Майдану.
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