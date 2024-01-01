У бою на Запоріжжі загинув волинянин Юрій Букарєв

У бою на Запоріжжі загинув волинянин Юрій Букарєв
До Локачинської громади на Волині надійшла страшна звістка – війна обірвала життя Героя Юрія Букарєва.

Про це у фейсбуці інформує Локачинська селищна рада.

Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель селища Локачі - сержант Букарєв Юрій Анатолійович.
У бою на Запоріжжі загинув волинянин Юрій Букарєв

«Висловлюємо щире співчуття синові, рідним та близьким. Вічна пам'ять герою! Герої не вмирають!» - повідомили у селищній раді.
Відсьогодні, 7 січня, за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.

Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, в понеділок, 8 січня, орієнтовно в першій половині дня до блокпоста на перехресті при в'їзді в Локачі зі сторони Крухинич. Далі пішим ходом колона пройде по вулиці Миру-вулиці Героїв Майдану.

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Теги: загиблі, війна
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