У бою на Запоріжжі загинув волинянин Юрій Букарєв

До Локачинської громади на Волині надійшла страшна звістка – війна обірвала життя ГерояПро це у фейсбуці інформує Локачинська селищна рада.Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель селища Локачі - сержант Букарєв Юрій Анатолійович.«Висловлюємо щире співчуття синові, рідним та близьким. Вічна пам'ять герою! Герої не вмирають!» - повідомили у селищній раді.Відсьогодні, 7 січня, за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, в понеділок, 8 січня, орієнтовно в першій половині дня до блокпоста на перехресті при в'їзді в Локачі зі сторони Крухинич. Далі пішим ходом колона пройде по вулиці Миру-вулиці Героїв Майдану.