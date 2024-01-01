Росіяни обстріляли церкву на Херсонщині: поранено дідуся

Росіяни обстріляли церкву на Херсонщині: поранено дідуся
Унаслідок російського обстрілу церкви у селі Садове на Херсонщині постраждав 73-річний чоловік.

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

На Херсонщині російська армія обстріляла церкву у селі Садове.

Постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева.

Потерпілого шпиталізували. Зараз йому надається медична допомога.

Нагадаємо, увечері вчора, 6 січня, російські загарбники атакували Дніпро з допомогою ударних безпілотників.

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Теги: обстріл, війна
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