Росіяни обстріляли церкву на Херсонщині: поранено дідуся
Сьогодні, 14:10
Унаслідок російського обстрілу церкви у селі Садове на Херсонщині постраждав 73-річний чоловік.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
На Херсонщині російська армія обстріляла церкву у селі Садове.
Постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева.
Потерпілого шпиталізували. Зараз йому надається медична допомога.
Нагадаємо, увечері вчора, 6 січня, російські загарбники атакували Дніпро з допомогою ударних безпілотників.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
На Херсонщині російська армія обстріляла церкву у селі Садове.
Постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева.
Потерпілого шпиталізували. Зараз йому надається медична допомога.
Нагадаємо, увечері вчора, 6 січня, російські загарбники атакували Дніпро з допомогою ударних безпілотників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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