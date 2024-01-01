Росіяни обстріляли церкву на Херсонщині: поранено дідуся





Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.



На Херсонщині російська армія обстріляла церкву у селі Садове.



Постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева.



Потерпілого шпиталізували. Зараз йому надається медична допомога.



Нагадаємо, увечері вчора, 6 січня, російські загарбники атакували Дніпро з допомогою ударних безпілотників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок російського обстрілу церкви у селі Садове на Херсонщині постраждав 73-річний чоловік.Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.На Херсонщині російська армія обстріляла церкву у селі Садове.Постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева.Потерпілого шпиталізували. Зараз йому надається медична допомога.Нагадаємо, увечері вчора, 6 січня, російські загарбникиз допомогою ударних безпілотників.

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