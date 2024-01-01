П’яний водій на «Ауді» у Луцьку протаранив «Лексус»





Про це повідомляє



Водій на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з авто марки «Лексус».



«Ауді» зупинилось приблизно за 150-200 метрів від місця зіткнення», - йдеться у повідомленні.



Деталі – згодом.



Нагадаємо, суд визнав винним 21-річного лучанина, який напідпитку скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Озерце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловік у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля «Ауді» вчинив ДТП неподалік заправки UPG в Луцьку. У керманича при цьому не було водійського посвідчення.Про це повідомляє ВСН Водій на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з авто марки «Лексус».«Ауді» зупинилось приблизно за 150-200 метрів від місця зіткнення», - йдеться у повідомленні.Деталі – згодом.Нагадаємо, суд, який напідпитку скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Озерце.

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