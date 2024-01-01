П’яний водій на «Ауді» у Луцьку протаранив «Лексус»
Сьогодні, 12:25
Чоловік у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля «Ауді» вчинив ДТП неподалік заправки UPG в Луцьку. У керманича при цьому не було водійського посвідчення.
Про це повідомляє ВСН.
Водій на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з авто марки «Лексус».
«Ауді» зупинилось приблизно за 150-200 метрів від місця зіткнення», - йдеться у повідомленні.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, суд визнав винним 21-річного лучанина, який напідпитку скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Озерце.
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Про це повідомляє ВСН.
Водій на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з авто марки «Лексус».
«Ауді» зупинилось приблизно за 150-200 метрів від місця зіткнення», - йдеться у повідомленні.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, суд визнав винним 21-річного лучанина, який напідпитку скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Озерце.
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