Винуватця смертельної аварії під Луцьком засудили до 12 років тюрми





У результаті аварії двоє людей загинули, ще двоє отримали травми середнього ступеня тяжкості, інформує



Як сказано у вироку Ківерцівського районного суду, лучанина засудили до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керування авто на 10 років. Свою вину він визнав повністю.



Також суд стягнув з нього по 500 тисяч гривень моральної шкоди для батька й матері загиблої 22-річної дівчини.



Ще два позови — 20-річної пасажирки про відшкодування пів мільйона гривень моральної шкоди та 23-річного пасажира про 200 тисяч гривень моральної шкоди — суд погодив повністю. Також суддя погодив стягнення витрат на правничу допомогу та стаціонарне лікування.



Аварія сталася на автомобільній дорозі від села Озерце в напрямку села Дачне Луцького району опівночі 13 травня 2022 року. За кермом Nissan Navara перебував 21-річний. У суді він сказав, що навичками водіння не володів і свідоцтва на право керування авто ніколи не отримував.



Слідство з'ясувало, що ввечері 12 травня лучанин, перебуваючи у відпустці як військовий, запросив чотирьох друзів провести разом час. Придбавши алкоголь, компанія поїхала на озеро в село Озерце. Після цього обвинувачений двічі їздив автівкою в Луцьк. Згідно з висновками медиків, алкоголю в крові чоловіка дорівнював 2,1 проміле.



Втретє 21-річний чоловік уже в стані алкогольного сп'яніння їхав до міста вже з друзями. Не впоравшись з керуванням, він виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку.



20-річна потерпіла розповіла в суді, що з обвинуваченим була у дружніх стосунках і в Озерці вони відзначали завершення його відпустки. З її слів, лучанин того вечора безперешкодно проїжджав блокпости.



Після отриманих в аварії травм лікування лучанки зайнято два місяці. В суді вона додала, що в ДТП загинув її коханий хлопець і найкраща подруга, тому вибачення винуватця аварії не приймає.



23-річний потерпілий в суді розповів, що приїхавши в Озерце, компанія вживала алкоголь, а за кермом автомобіля тричі перебував лише обвинувачений. Чоловік наполягав на суворій мірі покарання.



Батько загиблого 22-річного лучанина не мав претензій матеріального та матеріального характеру, зазначивши, що обвинувачений добровільно сплатив кредитну заборгованість його покійного сина.



Суд визнав винним 21-річного лучанина за ч. 4 ст. 286-1 ККУ про порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд визнав винним 21-річного лучанина, який напідпитку скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Озерце.У результаті аварії двоє людей загинули, ще двоє отримали травми середнього ступеня тяжкості, інформує Суспільне Як сказано у вироку Ківерцівського районного суду, лучанина засудили до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керування авто на 10 років. Свою вину він визнав повністю.Також суд стягнув з нього по 500 тисяч гривень моральної шкоди для батька й матері загиблої 22-річної дівчини.Ще два позови — 20-річної пасажирки про відшкодування пів мільйона гривень моральної шкоди та 23-річного пасажира про 200 тисяч гривень моральної шкоди — суд погодив повністю. Також суддя погодив стягнення витрат на правничу допомогу та стаціонарне лікування.Аварія сталася на автомобільній дорозі від села Озерце в напрямку села Дачне Луцького району опівночі 13 травня 2022 року. За кермом Nissan Navara перебував 21-річний. У суді він сказав, що навичками водіння не володів і свідоцтва на право керування авто ніколи не отримував.Слідство з'ясувало, що ввечері 12 травня лучанин, перебуваючи у відпустці як військовий, запросив чотирьох друзів провести разом час. Придбавши алкоголь, компанія поїхала на озеро в село Озерце. Після цього обвинувачений двічі їздив автівкою в Луцьк. Згідно з висновками медиків, алкоголю в крові чоловіка дорівнював 2,1 проміле.Втретє 21-річний чоловік уже в стані алкогольного сп'яніння їхав до міста вже з друзями. Не впоравшись з керуванням, він виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку.20-річна потерпіла розповіла в суді, що з обвинуваченим була у дружніх стосунках і в Озерці вони відзначали завершення його відпустки. З її слів, лучанин того вечора безперешкодно проїжджав блокпости.Післялікування лучанки зайнято два місяці. В суді вона додала, що в ДТП загинув її коханий хлопець і найкраща подруга, тому вибачення винуватця аварії не приймає.23-річний потерпілий в суді розповів, що приїхавши в Озерце, компанія вживала алкоголь, а за кермом автомобіля тричі перебував лише обвинувачений. Чоловік наполягав на суворій мірі покарання.Батько загиблого 22-річного лучанина не мав претензій матеріального та матеріального характеру, зазначивши, що обвинувачений добровільно сплатив кредитну заборгованість його покійного сина.Суд визнав винним 21-річного лучанина за ч. 4 ст. 286-1 ККУ про порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох людей.

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