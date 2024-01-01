Оголосили про погіршення погоди в Луцьку: перший рівень небезпечності

Оголосили про погіршення погоди в Луцьку: перший рівень небезпечності
Волинський обласний центр з гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

«Вдень 7 січня, в Луцьку та в південній половині області, очікується значний сніг. Рівень небезпечності – І, жовтий», - йдеться у повідомленні.

Оголосили про погіршення погоди в Луцьку: перший рівень небезпечності


Нагадаємо, вчора, 6 січня, близько 18.30 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Рівненській у Луцьку.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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