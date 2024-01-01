Оголосили про погіршення погоди в Луцьку: перший рівень небезпечності
Сьогодні, 09:44
Волинський обласний центр з гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
«Вдень 7 січня, в Луцьку та в південній половині області, очікується значний сніг. Рівень небезпечності – І, жовтий», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 6 січня, близько 18.30 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Рівненській у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
«Вдень 7 січня, в Луцьку та в південній половині області, очікується значний сніг. Рівень небезпечності – І, жовтий», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 6 січня, близько 18.30 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Рівненській у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Оголосили про погіршення погоди в Луцьку: перший рівень небезпечності
Сьогодні, 09:44
Курс валют у Луцьку на 7 січня
Сьогодні, 09:05