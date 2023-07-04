Масштабна аварія на Рівненській: у поліції повідомили деталі

ДТП на вулиці Рівненській у Луцьку.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На мості через слизьку дорогу зіткнулись 10 легковиків та 1 маршрутне таксі. Внаслідок аварії, за попередньою інформацією, три особи отримали незначні травми та доставлені на обстеження в лікарню (ця кількість може бути скоригована).



На місці працююють слідчо-оперативна група Луцького РУП, наряди патрульної поліції, медики.



Через масштабну ДТП на Рівненській - рух ускладнений.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 січня, близько 18.30 до поліції надійшло повідомлення проПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На мості через слизьку дорогу зіткнулись 10 легковиків та 1 маршрутне таксі. Внаслідок аварії, за попередньою інформацією, три особи отримали незначні травми та доставлені на обстеження в лікарню (ця кількість може бути скоригована).На місці працююють слідчо-оперативна група Луцького РУП, наряди патрульної поліції, медики.Через масштабну ДТП на Рівненській - рух ускладнений.

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