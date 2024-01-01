Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 6-8° морозу.

В області – хмарно. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 5-10° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Масштабна аварія на Рівненській: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 20:23
Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 січня
Сьогодні, 20:00
Міст на Перемоги у Луцьку - заблокований: ще одна масштабна ДТП
Сьогодні, 19:58
У Луцьку - масштабна аварія на Рівненській: зіштовхнулося понад 10 авто, є потерпілі
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
До 18 градусів морозу: волинян попередили про різке похолодання До 18 градусів морозу: волинян попередили про різке похолодання
Сьогодні, 18:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня
05 січень, 20:00
ОВА: на Волині очікують на погіршення погоди ОВА: на Волині очікують на погіршення погоди
05 січень, 15:01
В Луцьку зафіксували повторний температурний рекорд В Луцьку зафіксували повторний температурний рекорд
05 січень, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Масштабна аварія на Рівненській: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 20:23
 0
Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Міст на Перемоги у Луцьку - заблокований: ще одна масштабна ДТП
Сьогодні, 19:58
 0
У Луцьку - масштабна аварія на Рівненській: зіштовхнулося понад 10 авто, є потерпілі
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8