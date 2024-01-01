Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 6-8° морозу.
В області – хмарно. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 5-10° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 6-8° морозу.
В області – хмарно. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 5-10° морозу.
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