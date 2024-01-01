Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком

Мосійчука Андрія Івановича.



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"Важко сприймати смерть наших захисників. Ще важче знайти слова втіхи та підтримки для рідних, близьких і знайомих загиблого, який ціною власного життя виборював свободу України.



Подвійна нестерпно болюча втрата для сімʼї, адже сьогодні мати прощається уже з другим сином, якого забрала люта та жорстока війна. Сумуємо і плачемо гіркими сльозами, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги.



Співчуваємо та розділяємо біль втрати з рідними та близькими воїна Андрія. Нехай його душа знайде вічний спокій і стане на варту небесного легіону, а його світлий образ та героїчний подвиг навіки залишаться в пам'яті", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 січня, у с. Старосілля попрощалися та провели в останню путь Захисника УкраїниПро це повідомили у Колківській громаді."Важко сприймати смерть наших захисників. Ще важче знайти слова втіхи та підтримки для рідних, близьких і знайомих загиблого, який ціною власного життя виборював свободу України.Подвійна нестерпно болюча втрата для сімʼї, адже сьогодні мати прощається уже з другим сином, якого забрала люта та жорстока війна. Сумуємо і плачемо гіркими сльозами, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги.Співчуваємо та розділяємо біль втрати з рідними та близькими воїна Андрія. Нехай його душа знайде вічний спокій і стане на варту небесного легіону, а його світлий образ та героїчний подвиг навіки залишаться в пам'яті", - йдеться в повідомленні.

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