Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком

Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком
Сьогодні, 6 січня, у с. Старосілля попрощалися та провели в останню путь Захисника України Мосійчука Андрія Івановича.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"Важко сприймати смерть наших захисників. Ще важче знайти слова втіхи та підтримки для рідних, близьких і знайомих загиблого, який ціною власного життя виборював свободу України.

Подвійна нестерпно болюча втрата для сімʼї, адже сьогодні мати прощається уже з другим сином, якого забрала люта та жорстока війна. Сумуємо і плачемо гіркими сльозами, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги.
Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком

Співчуваємо та розділяємо біль втрати з рідними та близькими воїна Андрія. Нехай його душа знайде вічний спокій і стане на варту небесного легіону, а його світлий образ та героїчний подвиг навіки залишаться в пам'яті", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком
Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком
Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком
Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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