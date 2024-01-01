На Волині зіткнулися вантажівка та легковик: троє постраждалих, серед них – військовослужбовець





Як стало відомо



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що в аварії постраждали троє осіб. Їх затисло в авто, рятувальникам довелося їх деблокувати.



Двоє постраждалих від госпіталізації відмовилися.



Третій – військовослужбовець, 1973 р.н., був госпіталізований у Волинську обласну клінічну лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом лівої ключиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу селища Торчин Луцького району зіткнулися вантажівка та легковик.Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини , аварія сталася близько 18 години 6 січня.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що в аварії постраждали троє осіб. Їх затисло в авто, рятувальникам довелося їх деблокувати.Двоє постраждалих від госпіталізації відмовилися.Третій – військовослужбовець, 1973 р.н., був госпіталізований у Волинську обласну клінічну лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом лівої ключиці.

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