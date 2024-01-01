На Волині зіткнулися вантажівка та легковик: троє постраждалих, серед них – військовослужбовець

На Волині зіткнулися вантажівка та легковик: троє постраждалих, серед них – військовослужбовець
Поблизу селища Торчин Луцького району зіткнулися вантажівка та легковик.

Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини, аварія сталася близько 18 години 6 січня.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що в аварії постраждали троє осіб. Їх затисло в авто, рятувальникам довелося їх деблокувати.

Двоє постраждалих від госпіталізації відмовилися.

Третій – військовослужбовець, 1973 р.н., був госпіталізований у Волинську обласну клінічну лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом лівої ключиці.

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Теги: Волинь, ДТП, військовослужбовець
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