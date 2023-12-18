Уряд Польщі підписав угоду з фермерами: мають припинити блокаду кордону з Україною

Уряд Польщі підписав угоду з фермерами: мають припинити блокаду кордону з Україною
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Про це повідомляє Polsat News із посиланням на підкарпатську воєводу Терезу ​​Кубас-Гул, пише "Європейська правда".

Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: субсидії на кукурудзу в розмірі одного мільйона злотих, збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Згідно з угодою, блокування пункту пропуску в Медиці має бути призупинено. Водночас до якого саме часу – не вказують.

Щодо субсидій Польща звернулась до Європейської комісії, аби отримати схвалення; скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм; а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету, йдеться в матеріалі.

Фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року. 24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити. Але 4 січня блокада все ж відновилась.

Наприкінці грудня в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, фермери, блокада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд Польщі підписав угоду з фермерами: мають припинити блокаду кордону з Україною
Сьогодні, 21:42
Росія вдарила по Покровську на Донеччині: загинуло 11 людей, серед них – 5 дітей
Сьогодні, 21:02
На Волині зіткнулися вантажівка та легковик: троє постраждалих, серед них – військовослужбовець
Сьогодні, 20:34
Масштабна аварія на Рівненській: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 20:23
Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком
Сьогодні, 20:15
Схожі новини
До акції протесту польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери До акції протесту польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
18 грудень, 2023, 09:20
Блокада кордону: в чергах стоять близько трьох тисяч вантажівок Блокада кордону: в чергах стоять близько трьох тисяч вантажівок
02 січень, 14:43
Блокада кордону з Україною: польські перевізники пригрозили посилити обмеження на Різдво Блокада кордону з Україною: польські перевізники пригрозили посилити обмеження на Різдво
24 грудень, 2023, 02:00
Першу партію вантажівок в обхід блокади відправили залізницею з України до Польщі Першу партію вантажівок в обхід блокади відправили залізницею з України до Польщі
08 грудень, 2023, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд Польщі підписав угоду з фермерами: мають припинити блокаду кордону з Україною
Сьогодні, 21:42
 0
Росія вдарила по Покровську на Донеччині: загинуло 11 людей, серед них – 5 дітей
Сьогодні, 21:02
 0
На Волині зіткнулися вантажівка та легковик: троє постраждалих, серед них – військовослужбовець
Сьогодні, 20:34
 0
Масштабна аварія на Рівненській: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 20:23
 0
Жорстока війна забрала вже другого сина: на Волині попрощалися із 23-річним Героєм Андрієм Мосійчуком
Сьогодні, 20:15
 0
Медіа
відео
1/8