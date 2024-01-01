Росіяни атакували Харків ракетою іноземного виробництва, – речник прокуратури





Про це пише Дмитра Чубенка.



Наразі прокуратура спільно з іншими відомствами аналізує уламки хвостової частини ракети, яку виявили неподалік площі Свободи в центрі Харкова.



За словами Чубенка, на деяких агрегатах, де повинна вказуватися номенклатура країни-виробника, навмисно видалили всю інформацію. Це зробили за допомогою болгарки або напильника, додав речник прокуратури.



Крім того, написи всередині неакуратні. За словами речника прокуратури, зазвичай у ракетах радянського чи російського виробництва написи акуратні.



«Подекуди ставляться навіть прізвища працівників заводу, щоб встановити відповідальних — хто саме і що робив. Тут же такого нема. І ті надписи, цифри, абревіатури, які є, вони різнотипні», — додав Чубенко.



Також фахівці помітили технічні відмінності. Так, виявлена ракета на 10 мм більша в діаметрі від «Іскандеру»



«Відрізняється внутрішньо: це обмотка дротів, оскільки на "Іскандері" є захист від РЕБ, спеціальне керування. Тут воно відсутнє, тут дроти просто йдуть всередині цієї ракети», — зазначив Чубенко.



Проте сказати точно, що це ракета північнокорейського виробництва, фахівці поки не беруться. Водночас у прокуратурі також припускають, що росія могла перейти до більш недбалого вироблення ракет.



Нагадаємо, що 2 січня близько 07:30 збройні сили рф завдали масованого ракетного удару по цивільних обʼєктах центральної частини Харкова. Зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 — поранені, повідомили в прокуратурі.



Правоохоронці знайшли уламки ракет. Огляд провели прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У прокуратурі Харківської області вважають, що зранку 2 січня росіяни вдарили по обласному центру ракетою іноземного виробництва. Вона нагадує російський «Іскандер», але зібрана не так якісно, а також має технічні відмінності.Про це пише Громадське з посиланням на речника Харківської обласної прокуратуриНаразі прокуратура спільно з іншими відомствами аналізує уламки хвостової частини ракети, яку виявили неподалік площі Свободи в центрі Харкова.За словами Чубенка, на деяких агрегатах, де повинна вказуватися номенклатура країни-виробника, навмисно видалили всю інформацію. Це зробили за допомогою болгарки або напильника, додав речник прокуратури.Крім того, написи всередині неакуратні. За словами речника прокуратури, зазвичай у ракетах радянського чи російського виробництва написи акуратні.«Подекуди ставляться навіть прізвища працівників заводу, щоб встановити відповідальних — хто саме і що робив. Тут же такого нема. І ті надписи, цифри, абревіатури, які є, вони різнотипні», — додав Чубенко.Також фахівці помітили технічні відмінності. Так, виявлена ракета на 10 мм більша в діаметрі від «Іскандеру»«Відрізняється внутрішньо: це обмотка дротів, оскільки на "Іскандері" є захист від РЕБ, спеціальне керування. Тут воно відсутнє, тут дроти просто йдуть всередині цієї ракети», — зазначив Чубенко.Проте сказати точно, що це ракета північнокорейського виробництва, фахівці поки не беруться. Водночас у прокуратурі також припускають, що росія могла перейти до більш недбалого вироблення ракет.Нагадаємо, що 2 січня близько 07:30 збройні сили рф завдали масованого ракетного удару по цивільних обʼєктах центральної частини Харкова. Зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 — поранені, повідомили в прокуратурі.Правоохоронці знайшли уламки ракет. Огляд провели прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

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