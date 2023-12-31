7 січня на Волині: гортаючи календар
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7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.
Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.
7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.
Також частина вірян відзначає Різдво 7 січня. Православна церква України цьогоріч дозволила своїм вірянам відсвяткувати Різдво або 25 грудня разом з більшістю західного світу, або традиційно 7 січня.
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Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.
7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.
Також частина вірян відзначає Різдво 7 січня. Православна церква України цьогоріч дозволила своїм вірянам відсвяткувати Різдво або 25 грудня разом з більшістю західного світу, або традиційно 7 січня.
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7 січня на Волині: гортаючи календар
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