7 січня на Волині: гортаючи календар

Івана Потапчука.



Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.



7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.



Також частина вірян відзначає Різдво 7 січня. Православна церква України цьогоріч дозволила своїм вірянам відсвяткувати Різдво або 25 грудня разом з більшістю західного світу, або традиційно 7 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій»Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.Також частина вірян відзначає Різдво 7 січня. Православна церква України цьогоріч дозволила своїм вірянам відсвяткувати Різдво або 25 грудня разом з більшістю західного світу, або традиційно 7 січня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію