На зарплати військовим у 2024 році не вистачає 430 млрд гривень, – Гончаренко

На зарплати військовим у 2024 році не вистачає 430 млрд гривень, – Гончаренко
На засіданні Комітету з нацбезпеки озвучили інформацію щодо дефіциту бюджету Міноборони на 2024 рік.

Про це заявляє у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами дефіцит становить 36%, або 430 млрд грн тільки по статті видатків "грошове забезпечення".

Нагадаємо, що за бюджетом міноборони на 2024 рік, 100 млн гривень піде на житло для військових.

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Теги: Росія, Україна, війна
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