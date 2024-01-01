На зарплати військовим у 2024 році не вистачає 430 млрд гривень, – Гончаренко





Про це заявляє у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає



За його словами дефіцит становить 36%, або 430 млрд грн тільки по статті видатків "грошове забезпечення".



Нагадаємо, що за бюджетом міноборони на 2024 рік, 100 млн гривень піде на житло для військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На засіданні Комітету з нацбезпеки озвучили інформацію щодо дефіциту бюджету Міноборони на 2024 рік.Про це заявляє у своєму телеграм-каналі народний депутат, передає Цензор.НЕТ За його словами дефіцит становить 36%, або 430 млрд грн тільки по статті видатків "грошове забезпечення".Нагадаємо, що за бюджетом міноборони на 2024 рік, 100 млн гривень піде на житло для військових.

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