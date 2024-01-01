На зарплати військовим у 2024 році не вистачає 430 млрд гривень, – Гончаренко
Сьогодні, 04:12
На засіданні Комітету з нацбезпеки озвучили інформацію щодо дефіциту бюджету Міноборони на 2024 рік.
Про це заявляє у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами дефіцит становить 36%, або 430 млрд грн тільки по статті видатків "грошове забезпечення".
Нагадаємо, що за бюджетом міноборони на 2024 рік, 100 млн гривень піде на житло для військових.
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Про це заявляє у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами дефіцит становить 36%, або 430 млрд грн тільки по статті видатків "грошове забезпечення".
Нагадаємо, що за бюджетом міноборони на 2024 рік, 100 млн гривень піде на житло для військових.
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