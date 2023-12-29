Зеленський підвищив у військовому званні очільника СБУ Василя Малюка
Сьогодні, 02:03
Президент Володимир Зеленський підвищив у званні очільника СБУ Василя Малюка та його заступника Олександру Покладу.
Про це пише LB.ua.
“Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу – Голові Служби безпеки України”, – йдеться в указі №3/2024 від 6 січня.
Іншим указом глава держави присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу Олександру Покладу – заступнику голови СБУ.
Василь Малюк був призначений тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ 18 липня 2022 року. 7 лютого 2023 року Верховна Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України.
З 2001 року служив в органах державної безпеки. За час служби в регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю.
Малюк є кандидатом юридичних наук та учасником бойових дій. Він також отримав нагороду президента України “За участь в антитерористичній операції” та інші відзнаки.
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Про це пише LB.ua.
“Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу – Голові Служби безпеки України”, – йдеться в указі №3/2024 від 6 січня.
Іншим указом глава держави присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу Олександру Покладу – заступнику голови СБУ.
Василь Малюк був призначений тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ 18 липня 2022 року. 7 лютого 2023 року Верховна Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України.
З 2001 року служив в органах державної безпеки. За час служби в регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю.
Малюк є кандидатом юридичних наук та учасником бойових дій. Він також отримав нагороду президента України “За участь в антитерористичній операції” та інші відзнаки.
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