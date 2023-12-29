Зеленський підвищив у військовому званні очільника СБУ Василя Малюка

Зеленський підвищив у військовому званні очільника СБУ Василя Малюка
Президент Володимир Зеленський підвищив у званні очільника СБУ Василя Малюка та його заступника Олександру Покладу.

Про це пише LB.ua.

“Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу – Голові Служби безпеки України”, – йдеться в указі №3/2024 від 6 січня.

Іншим указом глава держави присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу Олександру Покладу – заступнику голови СБУ.

Василь Малюк був призначений тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ 18 липня 2022 року. 7 лютого 2023 року Верховна Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України.

З 2001 року служив в органах державної безпеки. За час служби в регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Малюк є кандидатом юридичних наук та учасником бойових дій. Він також отримав нагороду президента України “За участь в антитерористичній операції” та інші відзнаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, Малюк, звання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський підвищив у військовому званні очільника СБУ Василя Малюка
Сьогодні, 02:03
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росіяни атакували Харків ракетою іноземного виробництва, – речник прокуратури
06 січень, 23:13
США не зможуть довго забезпечувати Україну ракетами Patriot, – NYT
06 січень, 22:30
Уряд Польщі підписав угоду з фермерами: мають припинити блокаду кордону з Україною
06 січень, 21:42
Схожі новини
Зеленський попросив українців не ігнорувати повітряні тривоги Зеленський попросив українців не ігнорувати повітряні тривоги
02 січень, 23:18
Волинським рятувальникам присвоїли спеціальні звання Волинським рятувальникам присвоїли спеціальні звання
29 грудень, 2023, 16:30
Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ Сандигу через чотири дні після призначення Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ Сандигу через чотири дні після призначення
22 грудень, 2023, 17:10
Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
22 листопад, 2023, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський підвищив у військовому званні очільника СБУ Василя Малюка
Сьогодні, 02:03
 0
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Росіяни атакували Харків ракетою іноземного виробництва, – речник прокуратури
06 січень, 23:13
 0
США не зможуть довго забезпечувати Україну ракетами Patriot, – NYT
06 січень, 22:30
 0
Уряд Польщі підписав угоду з фермерами: мають припинити блокаду кордону з Україною
06 січень, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8