Полотна з ангелами: волинська художниця представила виставку на релігійну тематику

Алли Навроцької під назвою "Вічності стане на всіх".



У виставковій залі представили 23 художні роботи, пише



Кожне полотно підписане рядками з Книги Псалмів.



На картинах зображені янголи, котрі виконані в різних стилях і техніках.



Виставка волинської художниці Алли Навроцької діятиме до кінця січня в музеї.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинському історичному музеї відкрили виставку картин мисткиніпід назвою "Вічності стане на всіх".У виставковій залі представили 23 художні роботи, пише Суспільне Кожне полотно підписане рядками з Книги Псалмів.На картинах зображені янголи, котрі виконані в різних стилях і техніках.Виставка волинської художниці Алли Навроцької діятиме до кінця січня в музеї.

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