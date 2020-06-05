Полотна з ангелами: волинська художниця представила виставку на релігійну тематику

Полотна з ангелами: волинська художниця представила виставку на релігійну тематику
У Нововолинському історичному музеї відкрили виставку картин мисткині Алли Навроцької під назвою "Вічності стане на всіх".

У виставковій залі представили 23 художні роботи, пише Суспільне.

Кожне полотно підписане рядками з Книги Псалмів.

На картинах зображені янголи, котрі виконані в різних стилях і техніках.

Виставка волинської художниці Алли Навроцької діятиме до кінця січня в музеї.
Полотна з ангелами: волинська художниця представила виставку на релігійну тематику
Полотна з ангелами: волинська художниця представила виставку на релігійну тематику
Полотна з ангелами: волинська художниця представила виставку на релігійну тематику
Полотна з ангелами: волинська художниця представила виставку на релігійну тематику

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Теги: Нововолинськ, виставка, релігія
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